***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/02/2023Bildirim İçeriğiAçıklamalar07.02.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz borçlanma aracı ihraç başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulunun 30.03.2023 tarih ve 20/403 sayılı kararı ile 247.250.000.-TL ihraç tavanı tutarıyla onaylanmıştır. Şirketimize ilk aşamada 121.300.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmiştir. 125.950.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurulula iletilmesi koşuluyla verilecektirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130634BIST