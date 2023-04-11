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***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi

11.04.2023 15:06
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi


***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31/03/2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 247.250.000TL nominal tutara kadar çeşitli faiz, vade ve koşullarda borçlanma araçları çıkarılması amacı ile SPK'ya yapılan 06.02.2023 tarihli başvuru Kurulun 30.03.2022 tarih ve 20/403 sayılı toplantısında 247.250.000 TL olarak onaylanmıştı. İlgili onay yazısının 2. Maddesinde belirtilen "125.950.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesi koşuluyla verileceği hususunda Şirketinizin bilgilendirilmesine" ibaresinde belirtilen ihraçlar itfa edilmiştir. İtfa edilen borçlanma araclarına istinaden oluşturulan 125.950.000TL'lik onaylanan ihraç belgesi 10.04.2023 tarihinde onaylanmıştır. Şirketimiz tarafından 125.950.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve ekleri açıklamamız ekinde yer almaktadır. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136262


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