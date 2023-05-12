***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
12.05.2023 16:58
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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31.03.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14.04.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz borçlanma aracı ihraç başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulunun 05.05.2023 tarih ve 25/561 sayılı kararı ile 170.000.000.-TL ihraç tavanı tutarıyla onaylanmıştır. Şirketimize ilk aşamada 120.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmiştir. 50.000.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurulula iletilmesi koşuluyla verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150993
BIST
18:054.796
En Yüksek
|Değişim
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1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|25,54
|29.510.423
|% 9,99
|
|OZRDN
|15,36
|44.423.766
|% 9,95
|
|IMASM
|24,30
|70.764.937
|% 9,95
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|LUKSK
|71,00
|20.211.397
|% 9,31
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|ALFAS
|291,90
|720.602.072
|% 9,16
|
|ARSAN
|6,48
|4.471.330
|% -10,00
|
|CUSAN
|14,30
|67.382.740
|% -9,95
|
|ATSYH
|68,00
|2.588.975
|% -9,33
|
|GRTRK
|16,84
|220.871.781
|% -8,48
|
|ULAS
|14,90
|12.201.292
|% -8,48
|
|ISCTR
|13,97
|8.576.685.211
|% -0,92
|
|KCHOL
|96,85
|5.684.594.734
|% 0,26
|
|THYAO
|132,60
|5.534.904.615
|% -2,71
|
|AKBNK
|19,29
|4.245.769.223
|% 4,33
|
|YKBNK
|11,63
|4.218.904.072
|% 0,87
|
|ISCTR
|13,97
|8.576.685.211
|% -0,92
|
|YKBNK
|11,63
|4.218.904.072
|% 0,87
|
|EKGYO
|5,75
|1.606.969.585
|% -3,04
|
|AKBNK
|19,29
|4.245.769.223
|% 4,33
|
|SKBNK
|2,35
|437.755.317
|% -3,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5766
|19,6317
|% 0,43
|
|Euro
|21,2689
|21,2911
|% -0,34
|
|Sterlin
|24,3600
|24,4822
|% -0,10
|
|Frank
|21,7712
|21,9023
|% -0,01
|
|Riyal
|5,2116
|5,2377
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.010
|2.011
|-4,42
|
|Altın Gr.
|1.267
|1.268
|1,05
|
|Cumhuriyet
|9.676
|9.823
|167,00
|
|Tam
|9.608
|9.894
|121,97
|
|Yarım
|4.769
|4.975
|111,00
|
|Çeyrek
|2.377
|2.473
|48,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,90
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|15,04
|15,06
|-0,15
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|B. Petrol
|74,48
|74,48
|-0,50
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