***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalar14.04.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz borçlanma aracı ihraç başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulunun 05.05.2023 tarih ve 25/561 sayılı kararı ile 170.000.000.-TL ihraç tavanı tutarıyla onaylanmıştır. Şirketimize ilk aşamada 120.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmiştir. 50.000.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurulula iletilmesi koşuluyla verilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150993BIST