***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
21.08.2023 10:48
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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07072023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24.07.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz borçlanma aracı ihraç başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulunun 16.08.2023 tarih ve 47/971 sayılı kararı ile 649.200.000.-TL ihraç tavanı tutarıyla onaylanmıştır. Şirketimize ilk aşamada 482.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmiştir. 167.200.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurulula iletilmesi koşuluyla verilecektir.
24.07.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz borçlanma aracı ihraç başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulunun 16.08.2023 tarih ve 47/971 sayılı kararı ile 649.200.000.-TL ihraç tavanı tutarıyla onaylanmıştır. Şirketimize ilk aşamada 482.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmiştir. 167.200.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurulula iletilmesi koşuluyla verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187518
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BIST En Aktif Hisseler14:00
|EKSUN
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|903.074.145
|% 10,00
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|GEDZA
|44,22
|35.851.693
|% 10,00
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|TATEN
|29,92
|6.133.121
|% 10,00
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|ULKER
|53,35
|660.232.096
|% 10,00
|
|RTALB
|14,85
|47.994.648
|% 10,00
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|BRMEN
|3,32
|596.691
|% -7,78
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|CMENT
|123,80
|2.843.067
|% -7,20
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|MARKA
|11,41
|6.556.836
|% -5,55
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|DIRIT
|7,40
|649.254
|% -5,13
|
|AVHOL
|115,30
|135.824.662
|% -4,87
|
|EREGL
|43,74
|6.083.255.005
|% 4,39
|
|THYAO
|254,90
|6.047.663.880
|% 1,39
|
|TUPRS
|134,40
|5.159.508.099
|% 5,83
|
|TTKOM
|23,08
|3.665.340.116
|% 6,36
|
|AKBNK
|27,66
|3.186.256.255
|% -3,49
|
|SKBNK
|3,97
|681.949.322
|% -1,24
|
|YKBNK
|15,42
|2.642.342.894
|% -3,02
|
|TTKOM
|23,08
|3.665.340.116
|% 6,36
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|ZOREN
|5,04
|738.467.137
|% 5,00
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|EREGL
|43,74
|6.083.255.005
|% 4,39
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|14:00
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|27,1444
|27,1787
|% 0,41
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|Euro
|29,6438
|29,6626
|% 0,64
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|Sterlin
|34,5000
|34,6730
|% 0,38
|
|Frank
|30,7449
|30,9301
|% 0,57
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|Riyal
|7,2208
|7,2570
|% 0,32
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|14:00
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-0,05
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|Altın Gr.
|1.649
|1.649
|4,93
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|Cumhuriyet
|11.360
|11.532
|36,00
|
|Tam
|11.123
|11.202
|74,00
|
|Yarım
|5.578
|5.627
|38,00
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|Çeyrek
|2.781
|2.813
|18,00
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|Gümüş.Ons
|22,89
|22,91
|0,14
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|Gümüş Gr.
|19,96
|19,99
|0,18
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|B. Petrol
|85,46
|85,46
|0,64
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