***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21082023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 649.200.000TL nominal tutara kadar çeşitli faiz, vade ve koşullarda borçlanma araçları çıkarılması amacı ile SPK'ya yapılan 24.07.2023 tarihli başvuru Kurulun 16.08.2023 tarih ve 47/971 sayılı toplantısında 482.000.000 TL olarak onaylanmıştı. İlgili onay yazısının 2. Maddesinde belirtilen "167.200.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise ilgili kısmın itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesi koşuluyla verileceği hususunda Şirketinizin bilgilendirilmesine" ibaresinde belirtilen ihraçlar itfa edilmiştir. İtfa edilen borçlanma araçlarına istinaden oluşturulan 167.200.000TL'lik ihraç belgesi 15.09.2023 tarihinde onaylanmıştır. Şirketimiz tarafından 167.200.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve ekleri açıklamamız ekinde yer almaktadır. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195606BIST