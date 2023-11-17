***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
17.11.2023 14:17
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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18092023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11.10.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz borçlanma aracı ihraç başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulunun 15.11.2023 tarih ve 70/1556 sayılı kararı ile 228.000.000.-TL ihraç tavanı tutarıyla onaylanmıştır. Şirketimize ilk aşamada 110.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmiştir. 118.000.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurulula iletilmesi koşuluyla verilecektir.
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.10.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz borçlanma aracı ihraç başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulunun 15.11.2023 tarih ve 70/1556 sayılı kararı ile 228.000.000.-TL ihraç tavanı tutarıyla onaylanmıştır. Şirketimize ilk aşamada 110.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmiştir. 118.000.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurulula iletilmesi koşuluyla verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218660
BIST
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15:457.857
En Düşük
|Değişim
|: 0,99%
|| 76,80
|Açılış
|: 7.787
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|Önceki Kapanış
|: 7.781
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7.774
En Yüksek
7.862
15:4528,6964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
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|Açılış
|: 28,7600
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|Önceki Kapanış
|: 28,7200
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28,9384
En Düşük
28,5307
15:4531,2019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
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|Açılış
|: 31,1500
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|Önceki Kapanış
|: 31,2000
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En Düşük
30,9976
15:451.835,47
En Yüksek
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|: 0,53%
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|Açılış
|: 1.835,47
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|Önceki Kapanış
|: 1.825,76
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1.846,58
En Düşük
1.817,97
BIST En Aktif Hisseler15:45
|ANELE
|10,67
|43.936.632
|% 10,00
|
|KRONT
|15,40
|71.547.159
|% 10,00
|
|ATSYH
|69,30
|1.603.463
|% 10,00
|
|DOGUB
|14,54
|48.310.645
|% 9,98
|
|RUBNS
|30,20
|72.090.777
|% 9,98
|
|QNBFL
|1.076,00
|6.440.039
|% -9,96
|
|CASA
|113,10
|25.341.111
|% -9,95
|
|AVTUR
|9,23
|3.938.930
|% -9,95
|
|OTTO
|382,50
|4.790.770
|% -9,95
|
|KLNMA
|53,50
|5.219.942
|% -8,39
|
|THYAO
|254,25
|8.437.470.642
|% 4,07
|
|MIATK
|672,50
|2.942.614.830
|% -4,20
|
|REEDR
|30,74
|2.612.837.089
|% 3,50
|
|TUPRS
|154,20
|2.267.791.601
|% 0,06
|
|MARBL
|20,60
|2.218.606.791
|% -3,29
|
|EKGYO
|7,55
|961.905.364
|% 0,13
|
|MARBL
|20,60
|2.218.606.791
|% -3,29
|
|IHLAS
|1,48
|132.369.993
|% 0,00
|
|REEDR
|30,74
|2.612.837.089
|% 3,50
|
|YKBNK
|16,95
|1.333.114.443
|% 0,65
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6900
|28,6964
|% 0,15
|
|Euro
|31,1884
|31,2019
|% 0,17
|
|Sterlin
|35,5839
|35,7624
|% 0,37
|
|Frank
|32,2097
|32,4037
|% 0,32
|
|Riyal
|7,6274
|7,6657
|% 0,12
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,02
|24,06
|% 0,66
|
|Platin
|909,44
|910,71
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.059,44
|1.063,72
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,50
|78,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.989,32
|1.989,60
|% 0,66
|
Seans Raporu
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