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***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi

17.11.2023 14:17
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi


***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18092023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

11.10.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz borçlanma aracı ihraç başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulunun 15.11.2023 tarih ve 70/1556 sayılı kararı ile 228.000.000.-TL ihraç tavanı tutarıyla onaylanmıştır. Şirketimize ilk aşamada 110.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmiştir. 118.000.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurulula iletilmesi koşuluyla verilecektir.
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.10.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz borçlanma aracı ihraç başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulunun 15.11.2023 tarih ve 70/1556 sayılı kararı ile 228.000.000.-TL ihraç tavanı tutarıyla onaylanmıştır. Şirketimize ilk aşamada 110.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmiştir. 118.000.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurulula iletilmesi koşuluyla verilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218660


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