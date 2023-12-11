***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
11.12.2023 12:06
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.11.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 228.000.000TL nominal tutara kadar çeşitli faiz, vade ve koşullarda borçlanma araçları çıkarılması amacı ile SPK'ya yapılan 11.10.2023 tarihli başvuru Kurulun 15.11.2023 tarih ve 70/1556 sayılı toplantısında 228.000.000 TL olarak onaylanmıştı. İlgili onay yazısının 2. Maddesinde belirtilen "118.000.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise ilgili kısmın itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesi koşuluyla verileceği hususunda Şirketinizin bilgilendirilmesine" ibaresinde belirtilen ihraçlar itfa edilmiştir. İtfa edilen borçlanma araçlarına istinaden oluşturulan 118.000.000TL'lik ihraç belgesi 08.12.2023 tarihinde onaylanmıştır. Şirketimiz tarafından 118.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve ekleri açıklamamız ekinde yer almaktadır. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224361
BIST
'
15:017.782
En Düşük
|Değişim
|: -1,67%
|| -132,19
|Açılış
|: 7.920
|
|Önceki Kapanış
|: 7.914
|
7.749
En Yüksek
7.925
15:0128,9941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0095
|Açılış
|: 28,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0157
En Düşük
28,8493
15:0131,2368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0226
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,3600
En Düşük
31,0975
15:011.861,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -5,31
|Açılış
|: 1.861,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.866,62
|
1.872,34
En Düşük
1.855,85
BIST En Aktif Hisseler15:01
|DAGHL
|13,42
|16.528.471
|% 10,00
|
|AVTUR
|8,80
|4.615.569
|% 10,00
|
|CATES
|76,00
|5.921.540
|% 9,99
|
|SKYMD
|10,24
|1.712.804
|% 9,99
|
|FMIZP
|394,25
|327.350.891
|% 9,97
|
|UMPAS
|8,10
|8.265.391
|% -10,00
|
|AYES
|31,28
|1.413.238
|% -9,96
|
|SELGD
|20,08
|3.089.082
|% -8,56
|
|LIDER
|56,90
|211.566.757
|% -8,45
|
|GZNMI
|24,38
|28.528.592
|% -8,35
|
|THYAO
|248,90
|4.295.103.230
|% -2,01
|
|AGROT
|15,27
|1.865.942.534
|% 9,94
|
|TCELL
|57,50
|1.776.440.508
|% -1,71
|
|ISCTR
|22,14
|1.750.631.895
|% -0,54
|
|YKBNK
|19,73
|1.737.726.277
|% 0,31
|
|EKGYO
|7,63
|1.252.036.453
|% -3,42
|
|AGROT
|15,27
|1.865.942.534
|% 9,94
|
|YKBNK
|19,73
|1.737.726.277
|% 0,31
|
|ISCTR
|22,14
|1.750.631.895
|% -0,54
|
|ZOREN
|4,66
|367.376.681
|% -3,12
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9906
|28,9941
|% 0,03
|
|Euro
|31,2254
|31,2368
|% 0,07
|
|Sterlin
|36,3826
|36,5651
|% 0,34
|
|Frank
|32,8093
|33,0069
|% -0,02
|
|Riyal
|7,7069
|7,7456
|% 0,03
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,91
|22,94
|% 0,66
|
|Platin
|924,04
|926,97
|% 0,66
|
|Paladyum
|947,34
|951,13
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,32
|75,32
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.996,43
|1.996,72
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:01
daha fazla
-
15:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ENKAI, HEKTS, ASELS
-
15:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -107, 88 kaybederek (% -1.55 ) 6, 849
-
15:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SKYMD, DAGHL, SNPAM, AVTUR, CATES, SAMAT, FMIZP, AGROT
-
15:16
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AYES, UMPAS
-
15:16
DAGHL, MAALT, CRFSA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında