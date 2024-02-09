***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
09.02.2024 17:25
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.01.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 559.050.000TL nominal tutara kadar çeşitli faiz, vade ve koşullarda borçlanma araçları çıkarılması amacı ile SPK'ya yapılan 16.01.2024 tarihli başvuru Kurulun 09.02.2024 tarih ve 9/212 sayılı toplantısında 559.050.000 TL olarak onaylanmıştı. İlgili onay yazısının 2. Maddesinde belirtilen "136.050.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise ilgili kısmın itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesi koşuluyla verileceği hususunda Şirketinizin bilgilendirilmesine" ibaresinde belirtilen ihraçlar itfa edilmiştir. İtfa edilen borçlanma araçlarına istinaden oluşturulan 118.000.000TL'lik ihraç belgesi 08.12.2023 tarihinde onaylanmıştır. Şirketimiz tarafından 423.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve ekleri açıklamamız ekinde yer almaktadır. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248551
BIST
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18:059.046
En Düşük
|Değişim
|: 1,07%
|| 96,18
|Açılış
|: 8.993
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|Önceki Kapanış
|: 8.950
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8.943
En Yüksek
9.046
18:0530,6938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1027
|Açılış
|: 30,7200
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|Önceki Kapanış
|: 30,6600
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30,6938
En Düşük
30,5224
18:0533,1255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0751
|Açılış
|: 33,1000
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|Önceki Kapanış
|: 32,9200
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33,1551
En Düşük
32,9675
18:051.994,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -5,26
|Açılış
|: 1.993,99
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|Önceki Kapanış
|: 1.999,65
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2.009,80
En Düşük
1.991,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOFER
|53,35
|481.167.353
|% 10,00
|
|KFEIN
|141,90
|140.846.784
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,45
|97.255.906
|% 10,00
|
|BNTAS
|12,43
|205.010.273
|% 10,00
|
|TUCLK
|13,75
|292.138.795
|% 10,00
|
|KRGYO
|28,66
|579.880.489
|% -9,99
|
|AVHOL
|56,15
|185.894.082
|% -9,94
|
|MARKA
|81,15
|36.025.959
|% -8,72
|
|TETMT
|6.952,50
|22.207.703
|% -7,30
|
|YGGYO
|43,22
|31.672.212
|% -5,67
|
|THYAO
|294,75
|10.713.229.542
|% 2,79
|
|EREGL
|46,36
|5.619.688.775
|% 1,93
|
|GUBRF
|163,60
|5.418.882.181
|% 3,54
|
|ASELS
|52,10
|4.408.347.569
|% 1,46
|
|KOZAL
|22,14
|4.368.538.515
|% 4,34
|
|EKGYO
|10,49
|3.691.890.149
|% 1,65
|
|TSPOR
|1,79
|566.999.050
|% 5,29
|
|QUAGR
|4,28
|1.142.285.446
|% 2,88
|
|KOZAL
|22,14
|4.368.538.515
|% 4,34
|
|YKBNK
|22,76
|3.909.767.252
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6822
|30,6924
|% 0,33
|
|Euro
|33,1078
|33,1231
|% 0,22
|
|Sterlin
|38,6359
|38,8297
|% 0,40
|
|Frank
|34,9342
|35,1447
|% 0,20
|
|Riyal
|8,1568
|8,1978
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,42
|22,45
|% 0,66
|
|Platin
|870,18
|871,49
|% 0,66
|
|Paladyum
|861,53
|865,98
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,63
|81,63
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.021,03
|2.021,23
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GEDZA
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