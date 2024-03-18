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***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi

18.03.2024 17:25
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi


***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2024
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

16.01.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz borçlanma aracı ihraç başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulunun 08.02.2024 tarih ve 9/212 sayılı kararı ile 559.050.000.-TL ihraç tavanı tutarıyla onaylanmıştır. Şirketimize ilk aşamada136.050.000 TL, ikinci aşamada 164.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmiştir. İlgili onay yazısının 2. Maddesinde belirtilen "423.000.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise ilgili kısmın itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesi koşuluyla verileceği hususunda Şirketinizin bilgilendirilmesine" ibaresinde belirtilen ihraçlar itfa edilmiştir. İtfa edilen borçlanma araçlarına istinaden oluşturulan 225.000.000TL'lik ihraç belgesi 18.03.2024 tarihinde onaylanmıştır. Şirketimiz tarafından 225.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve ekleri açıklamamız ekinde yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259896


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