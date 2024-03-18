***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
18.03.2024 17:25
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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04.03.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
16.01.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz borçlanma aracı ihraç başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulunun 08.02.2024 tarih ve 9/212 sayılı kararı ile 559.050.000.-TL ihraç tavanı tutarıyla onaylanmıştır. Şirketimize ilk aşamada136.050.000 TL, ikinci aşamada 164.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmiştir. İlgili onay yazısının 2. Maddesinde belirtilen "423.000.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise ilgili kısmın itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesi koşuluyla verileceği hususunda Şirketinizin bilgilendirilmesine" ibaresinde belirtilen ihraçlar itfa edilmiştir. İtfa edilen borçlanma araçlarına istinaden oluşturulan 225.000.000TL'lik ihraç belgesi 18.03.2024 tarihinde onaylanmıştır. Şirketimiz tarafından 225.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve ekleri açıklamamız ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259896
BIST
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18:058.718
En Düşük
|Değişim
|: -1,25%
|| -110,59
|Açılış
|: 8.845
|
|Önceki Kapanış
|: 8.829
|
8.718
En Yüksek
8.863
18:0532,3041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1770
|Açılış
|: 33,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,4320
En Düşük
32,0900
18:0535,1663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0483
|Açılış
|: 36,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,4441
En Düşük
34,9627
18:052.243,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 16,09
|Açılış
|: 2.243,18
|
|Önceki Kapanış
|: 2.227,09
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2.247,14
En Düşük
2.223,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ICUGS
|17,27
|22.738.545
|% 10,00
|
|AKENR
|6,60
|23.387.126
|% 10,00
|
|MEPET
|13,31
|18.209.578
|% 10,00
|
|PKART
|76,50
|33.201.072
|% 9,99
|
|SEKUR
|16,62
|39.002.821
|% 9,99
|
|FONET
|28,08
|58.645.838
|% -10,00
|
|UZERB
|355,50
|9.758.121
|% -10,00
|
|GEREL
|41,44
|317.682.571
|% -9,99
|
|ARTMS
|59,05
|1.023.391.068
|% -9,98
|
|KARYE
|44,92
|126.299.668
|% -9,98
|
|THYAO
|268,50
|5.100.622.932
|% -0,65
|
|TUPRS
|165,20
|4.577.582.105
|% 1,35
|
|DOAS
|311,00
|4.450.094.932
|% 3,84
|
|EREGL
|44,08
|3.710.518.286
|% -0,72
|
|KCHOL
|175,20
|3.513.311.218
|% -1,96
|
|ZOREN
|5,23
|1.435.381.210
|% 1,95
|
|ISCTR
|10,33
|2.050.062.357
|% 0,88
|
|EKGYO
|10,54
|1.345.249.010
|% -2,23
|
|AKFGY
|2,46
|258.431.613
|% -6,82
|
|YKBNK
|22,04
|2.195.100.302
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2962
|32,3022
|% 0,55
|
|Euro
|35,1369
|35,1527
|% 0,10
|
|Sterlin
|42,2098
|42,4214
|% 1,50
|
|Frank
|37,3943
|37,5817
|% 1,18
|
|Riyal
|8,8438
|8,8881
|% 1,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,04
|25,07
|% 0,66
|
|Platin
|917,56
|919,33
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.034,42
|1.037,06
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,45
|86,45
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.159,44
|2.159,72
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MERCN
Yüzde -4.54 oranında düşüşle 13.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 081, 324 adet işlem
-
17:58EUPWR
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 152.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 869, 168 adet işlem
-
17:57KAPLM
Yüzde -4.85 oranında düşüşle 157.00 lira fiyatla işlem gören hissede 104, 474 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 38 kaybederek (% -0.68 ) 7, 670
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, PKART, BURVA, AKENR, PSDTC, GRNYO, PSDTC, KERVN, BRKVY, IZINV