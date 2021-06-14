***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin İhraç Belgesinin SPK Tarafından OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 28.04.2021İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 11.05.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 10.06.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 10.06.2022İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 11.06.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin işletme sermayesine destek olmak için gereken borçlanma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak şirketin 12.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında verilen yetkiye istinaden Türk Lirası cinsinden 300.000.000 TL (üçyüzmilyontürklirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç etmesine, ihracın aşağıda belirlenen kriterler çerçevesinde yapılmasına Belirlenen bu şartlar dahilinde ilave edilecek ek getiri oranının belirlenmesi de dahil olmak üzere borçlanma araçları ile ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer yetkili merciler nezdinde ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususları ve düzenlenecek sözleşmeler ile diğer her türlü evrakın şirketimiz adına tanzim ve imza edilmesi için Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhrac Belgesi ve Eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942100BIST