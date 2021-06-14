***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
14.06.2021 09:46
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin İhraç Belgesinin SPK Tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 28.04.2021
İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 11.05.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 10.06.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 10.06.2022
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 11.06.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin işletme sermayesine destek olmak için gereken borçlanma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak şirketin 12.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında verilen yetkiye istinaden Türk Lirası cinsinden 300.000.000 TL (üçyüzmilyontürklirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç etmesine, ihracın aşağıda belirlenen kriterler çerçevesinde yapılmasına Belirlenen bu şartlar dahilinde ilave edilecek ek getiri oranının belirlenmesi de dahil olmak üzere borçlanma araçları ile ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer yetkili merciler nezdinde ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususları ve düzenlenecek sözleşmeler ile diğer her türlü evrakın şirketimiz adına tanzim ve imza edilmesi için Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhrac Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942100
BIST