***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
28.04.2022 17:28
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 27.04.2022
İhraç Tavanı Tutarı 525.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
27.04.2022 tarih ve 24 sayılı yönetim kurulu kararı ile : Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yurtiçinde TL cinsinden, 525.000.000 TL (BeşyüzyirmibeşmilyonTürkLirası) tutara kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesine ihracın aşağıda belirlenen kriterler çerçevesinde yapılmasına: belirlenen bu şartlar dahilinde ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu Borsa İstanbul A.Ş. ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.iyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Bildirimi
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YÖNETİM KURULU KARARI.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024863
BIST
17:192.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -11,39
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.429
17:1914,8004
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0080
|Açılış
|: 14,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
17:1915,5756
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0509
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5141
17:19896,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,93
|Açılış
|: 896,98
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
902,70
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler17:19
|SKBNK
|1,21
|245.441.775
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|23.748.377
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|11.512.838
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|855.602
|% 10,00
|
|INVEO
|32,88
|12.792.763
|% 9,97
|
|BASGZ
|16,23
|599.647.206
|% -9,98
|
|KZBGY
|62,30
|20.854.677
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|1.216.298
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,85
|47.630.409
|% -8,40
|
|DAGI
|3,35
|34.852.321
|% -6,42
|
|THYAO
|40,62
|5.906.842.339
|% 0,30
|
|GARAN
|15,00
|2.093.214.956
|% 0,20
|
|AKBNK
|9,03
|1.511.625.350
|% -1,31
|
|EREGL
|33,54
|1.368.718.193
|% -2,33
|
|SISE
|17,81
|1.336.351.479
|% -0,06
|
|ALBRK
|1,27
|524.360.462
|% -2,31
|
|EKGYO
|2,69
|956.518.397
|% 2,28
|
|YKBNK
|4,92
|1.266.556.864
|% -0,61
|
|SKBNK
|1,21
|245.441.775
|% 10,00
|
|AKBNK
|9,03
|1.511.625.350
|% -1,31
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7862
|14,8004
|% -0,05
|
|Euro
|15,5613
|15,5756
|% -0,33
|
|Sterlin
|18,3191
|18,4110
|% -1,09
|
|Frank
|15,1283
|15,2194
|% -0,59
|
|Riyal
|3,9300
|3,9498
|% -0,14
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|-1,64
|
|Altın Gr.
|898
|898
|0,25
|
|Cumhuriyet
|5.982
|6.072
|-22,00
|
|Tam
|5.954
|6.102
|-24,87
|
|Yarım
|2.878
|2.952
|-12,04
|
|Çeyrek
|1.443
|1.476
|-6,02
|
|Gümüş.Ons
|22,97
|23,00
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|10,99
|-0,11
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,37
|
Seans Raporu
17:19
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17:34BMSTL
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