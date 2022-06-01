***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
01.06.2022 17:05
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 27.04.2022
İhraç Tavanı Tutarı 525.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 27.04.2022
Ek Açıklamalar
27.04.2022 tarih ve 24 sayılı yönetim kurulu kararı ile : Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yurtiçinde TL cinsinden, 525.000.000 TL (BeşyüzyirmibeşmilyonTürkLirası) tutara kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesine ihracın aşağıda belirlenen kriterler çerçevesinde yapılmasına: belirlenen bu şartlar dahilinde ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu Borsa İstanbul A.Ş. ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir 27.04.2022 tahirinde yapılan başvuruya istinaden 01.06.2022 tarihinde revize edilen Ortaklık Hakkı Vermeyen SPA İhraç Belgesi ve eki ekte bilginize sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YÖNETİM KURULU KARARI.pdf
EK: 2 İHRAÇ BELGESİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033949
BIST
16:512.578
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 30,45
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
16:5116,4406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0452
|Açılış
|: 16,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
16:5117,6184
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0033
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,5427
16:51974,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,39
|Açılış
|: 974,78
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler16:51
|PENTA
|496,60
|81.181.966
|% 9,99
|
|OZRDN
|12,91
|2.116.725
|% 9,97
|
|MZHLD
|80,55
|17.865.259
|% 9,97
|
|IHLGM
|0,78
|36.821.594
|% 9,86
|
|AKSEN
|23,00
|353.547.428
|% 8,90
|
|PSGYO
|12,96
|252.338.239
|% -10,00
|
|AVTUR
|2,17
|2.268.555
|% -6,06
|
|MEPET
|3,31
|22.518.506
|% -5,70
|
|SUNTK
|23,62
|35.408.630
|% -4,53
|
|ALMAD
|2,85
|2.039.042
|% -4,36
|
|KOZAL
|205,40
|1.189.659.585
|% 4,16
|
|EKGYO
|2,83
|983.131.600
|% -1,39
|
|TTKOM
|9,95
|590.862.366
|% 2,05
|
|AKSEN
|23,00
|353.547.428
|% 8,90
|
|HALKB
|5,81
|325.711.701
|% 0,35
|
|ODAS
|2,80
|166.241.953
|% 1,82
|
|IHLGM
|0,78
|36.821.594
|% 9,86
|
|KLSYN
|2,16
|46.494.180
|% 2,86
|
|PEKGY
|1,20
|24.918.305
|% 3,45
|
|PSGYO
|12,96
|252.338.239
|% -10,00
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4282
|16,4406
|% 0,28
|
|Euro
|17,5882
|17,6184
|% -0,02
|
|Sterlin
|20,5565
|20,6596
|% -0,28
|
|Frank
|17,0385
|17,1412
|% 0,06
|
|Riyal
|4,3688
|4,3907
|% 0,16
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|9,03
|
|Altın Gr.
|975
|975
|6,04
|
|Cumhuriyet
|6.496
|6.594
|19,00
|
|Tam
|6.469
|6.632
|29,07
|
|Yarım
|3.126
|3.208
|14,06
|
|Çeyrek
|1.568
|1.604
|7,03
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,86
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,59
|0,21
|
|B. Petrol
|118
|118
|2,68
|
Seans Raporu
16:51
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17:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 34 artarak (% 1.14 ) 2, 870
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17:06XU100
Endeks 2, 580 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 28 üstünde . İşlem hacmi 33, 814.00 milyon TL de
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17:05CEMAS
Yüzde 5.30 oranında artışla 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 91, 709, 007 adet işlem
-
17:04OZRDN
Yüzde 9.97 oranında artışla 12.91 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 311 adet işlem
-
17:03DARDL
Yüzde 7.55 oranında artışla 3.42 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 214, 464 adet işlem