***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin İhraç Belgesinin SPK Tarafından OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İhraç tavanı değişikliği sebebiyleYetkili Organ Karar Tarihi 27.04.2022İhraç Tavanı Tutarı 421.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 28.04.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 09.06.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 09.06.2023İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 10.06.2022Ek Açıklamalar28.04.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz borçlanma aracı ihraç başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulunun 09.06.2022 tarih ve 30/876 sayılı kararı ile 421.000.000.-TL ihraç tavanı tutarıyla onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 YÖNETİM KURULU KARARI.pdfEK: 2 ihrac belgesi 1.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036761BIST