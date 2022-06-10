***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
10.06.2022 17:27
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin İhraç Belgesinin SPK Tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç tavanı değişikliği sebebiyle
Yetkili Organ Karar Tarihi 27.04.2022
İhraç Tavanı Tutarı 421.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 28.04.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.06.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 09.06.2023
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 10.06.2022
Ek Açıklamalar
28.04.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz borçlanma aracı ihraç başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulunun 09.06.2022 tarih ve 30/876 sayılı kararı ile 421.000.000.-TL ihraç tavanı tutarıyla onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YÖNETİM KURULU KARARI.pdf
EK: 2 ihrac belgesi 1.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036761
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -28,47
|Açılış
|: 2.553
|
|Önceki Kapanış
|: 2.572
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2.598
En Düşük
2.528
18:0517,1151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0025
|Açılış
|: 16,9900
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|Önceki Kapanış
|: 17,2450
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17,4307
En Düşük
16,8510
18:0518,0679
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,1886
|Açılış
|: 17,8500
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|Önceki Kapanış
|: 18,3500
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18,4210
En Düşük
17,8480
18:051.025,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,32
|Açılış
|: 1.024,55
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|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
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1.035,67
En Düşük
997,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAVI
|47,30
|102.378.296
|% 10,00
|
|DOBUR
|44,48
|8.331.278
|% 9,99
|
|AVHOL
|6,61
|22.119.489
|% 9,98
|
|SILVR
|18,95
|16.262.625
|% 9,98
|
|EUREN
|21,60
|314.139.573
|% 9,92
|
|OYYAT
|62,00
|101.344.314
|% -9,95
|
|TSGYO
|6,08
|100.035.112
|% -9,93
|
|DARDL
|3,52
|221.782.371
|% -9,28
|
|MAGEN
|12,54
|126.905.678
|% -6,49
|
|DOCO
|1.535,00
|35.855.787
|% -6,40
|
|THYAO
|46,70
|6.083.152.261
|% -3,39
|
|SISE
|22,22
|2.138.381.118
|% -3,22
|
|AKBNK
|8,52
|1.860.940.169
|% 1,79
|
|YKBNK
|4,75
|1.655.446.505
|% 2,15
|
|GARAN
|15,32
|1.623.194.010
|% 0,13
|
|EKGYO
|2,59
|967.856.521
|% -3,36
|
|YKBNK
|4,75
|1.655.446.505
|% 2,15
|
|DOHOL
|4,05
|1.005.900.392
|% -2,64
|
|AKBNK
|8,52
|1.860.940.169
|% 1,79
|
|TSKB
|2,40
|450.635.943
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1133
|17,1151
|% -0,01
|
|Euro
|18,0058
|18,0679
|% -1,03
|
|Sterlin
|20,9965
|21,1017
|% -1,81
|
|Frank
|17,2056
|17,3093
|% -1,34
|
|Riyal
|4,5416
|4,5644
|% -0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.868
|19,33
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|2,70
|
|Cumhuriyet
|6.662
|6.763
|-131,00
|
|Tam
|6.619
|6.793
|-135,93
|
|Yarım
|3.199
|3.286
|-65,75
|
|Çeyrek
|1.605
|1.643
|-32,88
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,91
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,00
|0,03
|
|B. Petrol
|121
|121
|-1,98
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Seans Raporu
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