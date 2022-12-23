***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin İhraç Belgesinin SPK Tarafından OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 14.11.2022İhraç Tavanı Tutarı 223.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 16.11.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 22.12.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 22.12.2023İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 23.12.2022Ek Açıklamalar16.11.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz borçlanma aracı ihraç başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulunun 22.12.2022 tarih ve 76/1820 sayılı kararı ile 223.000.000.-TL ihraç tavanı tutarıyla onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Yönetim Kurulu Karar_.pdfEK: 2 İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089495BIST