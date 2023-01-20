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***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

20.01.2023 15:27
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Ek İhraç Belgesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 22.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı 265.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.11.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 22.12.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 22.12.2023
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 23.12.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 266.300.000TL nominal tutara kadar çeşitli faiz, vade ve koşullarda borçlanma araçları çıkarılması amacı ile SPK'ya yapılan 16.11.2022 tarihli başvuru Kurulun 22.12.2022 tarih ve 76/1820 sayılı toplantısında 265.000.000 TL olarak onaylanmıştı. İlgili onay yazısının 2. Maddesinde belirtilen "42.000.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesi koşuluyla verileceği hususunda Şirketinizin bilgilendirilmesine" ibaresinde belirtilen ihraç 12.01.2023 tarihinde itfa edilmiştir. İtfa edilen borçlanma aracına istinaden oluşturulan 42.000.000TL'lik onaylanan ihraç belgesi 19.01.2023 tarihinde onaylanmıştır. Şirketimiz tarafından 42.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve ekleri açıklamamız ekinde yer almaktadır. Saygılarımızla
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ek İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 ihrac_belgesi .pdf
EK: 3 İhraççı Başvuru Formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103444


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