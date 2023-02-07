***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
07.02.2023 12:27
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK' ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.02.2023
İhraç Tavanı Tutarı 247.950.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.02.2023
Ek Açıklamalar
06.02.2023 tarih ve 4 sayılı yönetim kurulu kararı ile : Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yurtiçinde TL cinsinden, 525.000.000 TL (BeşyüzyirmibeşmilyonTürkLirası) tutara kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesine ihracın aşağıda belirlenen kriterler çerçevesinde yapılmasına: belirlenen bu şartlar dahilinde ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu Borsa İstanbul A.Ş. ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.Bu kapsamda, Şirketimizce yurtiçinde 247.950.000 Türk Lirası borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu' na başvuruda bulunulmuştur. SPK Başvurusu ise 07 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 07022023 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 2023 04 YKK.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110528
BIST
13:044.584
En Yüksek
|Değişim
|: -7,01%
|| -345,70
|Açılış
|: 4.930
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
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4.904
En Düşük
4.584
13:0418,8325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0064
|Açılış
|: 19,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
13:0420,1924
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0168
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
13:041.134,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,22
|Açılış
|: 1.134,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.137,06
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler13:04
|KONYA
|2.964,50
|89.522.353
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|10.617.585
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|700.301
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|17.409.998
|% 9,99
|
|CMBTN
|506,70
|44.146.460
|% 9,98
|
|YEOTK
|54,00
|49.891.309
|% -10,00
|
|EYGYO
|15,84
|11.891.349
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|62.007.122
|% -10,00
|
|GRSEL
|11,61
|3.802.576
|% -10,00
|
|CEOEM
|16,47
|8.809.749
|% -10,00
|
|THYAO
|128,00
|2.129.672.365
|% -8,51
|
|KRDMD
|17,08
|1.788.247.460
|% -3,28
|
|ASELS
|52,95
|1.741.745.547
|% -9,95
|
|KOZAL
|506,90
|1.181.255.994
|% -3,17
|
|TUPRS
|528,70
|1.155.825.262
|% -8,67
|
|KRDMD
|17,08
|1.788.247.460
|% -3,28
|
|EKGYO
|6,75
|425.098.067
|% -7,15
|
|YKBNK
|8,26
|448.694.257
|% -6,98
|
|BUCIM
|6,06
|249.379.618
|% 8,60
|
|AKBNK
|15,11
|605.991.750
|% -6,73
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8255
|18,8294
|% 0,02
|
|Euro
|20,1879
|20,1928
|% -0,08
|
|Sterlin
|22,5231
|22,6361
|% -0,18
|
|Frank
|20,2599
|20,3820
|% 0,29
|
|Riyal
|5,0032
|5,0283
|% 0,01
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|5,96
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.135
|3,11
|
|Cumhuriyet
|7.675
|7.791
|14,00
|
|Tam
|7.713
|7.766
|-22,00
|
|Yarım
|3.768
|3.800
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.884
|1.900
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,33
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,51
|13,52
|0,04
|
|B. Petrol
|82,41
|82,41
|1,42
|