***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 06.02.2023İhraç Tavanı Tutarı 247.250.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 07.02.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 30.03.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 30.03.2024İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 31.03.2023Ek Açıklamalar07.02.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz borçlanma aracı ihraç başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulunun 30.03.2023 tarih ve 20/403 sayılı kararı ile 247.250.000.-TL ihraç tavanı tutarıyla onaylanmıştır. Şirketimize ilk aşamada 121.300.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmiştir. 125.950.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurulula iletilmesi koşuluyla verilecektir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130633BIST