Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

31.03.2023 19:42
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 06.02.2023
İhraç Tavanı Tutarı 247.250.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.02.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 30.03.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 30.03.2024
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 31.03.2023

Ek Açıklamalar
07.02.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz borçlanma aracı ihraç başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulunun 30.03.2023 tarih ve 20/403 sayılı kararı ile 247.250.000.-TL ihraç tavanı tutarıyla onaylanmıştır. Şirketimize ilk aşamada 121.300.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmiştir. 125.950.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurulula iletilmesi koşuluyla verilecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130633


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:594.813
Değişim :  -1,70% |  -83,14
Açılış :  4.876  
Önceki Kapanış :  4.896  
En Yüksek
4.882 En Düşük
4.791
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DERIM 10,69 64.061.153 % 9,98  
EKSUN 86,50 44.792.122 % 9,98  
OYLUM 3,64 43.102.479 % 9,97  
OYAYO 10,61 7.866.621 % 9,95  
ONCSM 175,80 91.880.480 % 9,94  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 19,1785 19,1848 % 0,09  
Euro 20,8225 20,8584 % -0,38  
Sterlin 23,5862 23,7044 % -0,39  
Frank 20,8866 21,0124 % -0,09  
Riyal 5,0977 5,1233 % 0,12  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.968 1.968 -12,24  
Altın Gr. 1.213 1.213 -7,31  
Cumhuriyet 8.241 8.366 84,00  
Tam 8.185 8.286 -32,00  
Yarım 4.012 4.055 -15,00  
Çeyrek 2.006 2.027 -8,00  
Gümüş.Ons 23,97 23,99 0,06  
Gümüş Gr. 14,77 14,79 0,05  
B. Petrol 79,61 79,61 1,01  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru