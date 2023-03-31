***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
31.03.2023 19:42
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.02.2023
İhraç Tavanı Tutarı 247.250.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.02.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 30.03.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 30.03.2024
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 31.03.2023
Ek Açıklamalar
07.02.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz borçlanma aracı ihraç başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulunun 30.03.2023 tarih ve 20/403 sayılı kararı ile 247.250.000.-TL ihraç tavanı tutarıyla onaylanmıştır. Şirketimize ilk aşamada 121.300.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmiştir. 125.950.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurulula iletilmesi koşuluyla verilecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130633
BIST
17:594.813
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -83,14
|Açılış
|: 4.876
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|Önceki Kapanış
|: 4.896
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4.882
En Düşük
4.791
17:5919,1913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
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|Açılış
|: 19,4380
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|Önceki Kapanış
|: 19,3900
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19,3439
En Düşük
19,1514
17:5920,8468
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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17:591.214,76
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|: 1.214,76
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|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
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1.231,83
En Düşük
1.213,03
BIST En Aktif Hisseler17:59
|DERIM
|10,69
|64.061.153
|% 9,98
|
|EKSUN
|86,50
|44.792.122
|% 9,98
|
|OYLUM
|3,64
|43.102.479
|% 9,97
|
|OYAYO
|10,61
|7.866.621
|% 9,95
|
|ONCSM
|175,80
|91.880.480
|% 9,94
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|ALFAS
|283,50
|1.182.758.542
|% -10,00
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|EMKEL
|9,02
|48.566.415
|% -9,98
|
|DGGYO
|42,94
|4.174.369
|% -9,98
|
|ASTOR
|52,85
|2.985.954.248
|% -1,40
|
|KOZAL
|21,60
|2.957.247.315
|% 3,15
|
|ISCTR
|12,97
|2.806.080.016
|% -4,07
|
|TUPRS
|530,10
|2.525.732.555
|% -1,65
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|SKBNK
|2,57
|896.008.903
|% 9,83
|
|ISCTR
|12,97
|2.806.080.016
|% -4,07
|
|ALBRK
|2,90
|509.149.349
|% 3,20
|
|YKBNK
|9,57
|1.356.369.036
|% -3,43
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1785
|19,1848
|% 0,09
|
|Euro
|20,8225
|20,8584
|% -0,38
|
|Sterlin
|23,5862
|23,7044
|% -0,39
|
|Frank
|20,8866
|21,0124
|% -0,09
|
|Riyal
|5,0977
|5,1233
|% 0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.968
|-12,24
|
|Altın Gr.
|1.213
|1.213
|-7,31
|
|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.185
|8.286
|-32,00
|
|Yarım
|4.012
|4.055
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.006
|2.027
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|23,99
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,77
|14,79
|0,05
|
|B. Petrol
|79,61
|79,61
|1,01
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