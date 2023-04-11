***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
11.04.2023 15:06
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Ek İhraç Belgesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.02.2023
İhraç Tavanı Tutarı 247.250.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.02.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 30.03.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 30.03.2024
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 31.03.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 247.250.000TL nominal tutara kadar çeşitli faiz, vade ve koşullarda borçlanma araçları çıkarılması amacı ile SPK'ya yapılan 06.02.2023 tarihli başvuru Kurulun 30.03.2022 tarih ve 20/403 sayılı toplantısında 247.250.000 TL olarak onaylanmıştı. İlgili onay yazısının 2. Maddesinde belirtilen "125.950.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesi koşuluyla verileceği hususunda Şirketinizin bilgilendirilmesine" ibaresinde belirtilen ihraçlar itfa edilmiştir. İtfa edilen borçlanma araclarına istinaden oluşturulan 125.950.000TL'lik onaylanan ihraç belgesi 10.04.2023 tarihinde onaylanmıştır. Şirketimiz tarafından 125.950.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve ekleri açıklamamız ekinde yer almaktadır. Saygılarımızla
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 İHRAÇ BELGESİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136261
BIST
16:025.086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
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|Açılış
|: 5.111
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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16:021.239,95
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 1.234,09
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1.245,01
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler16:00
|BRSAN
|105,60
|120.844.778
|% 10,00
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|EDIP
|7,81
|30.743.829
|% 10,00
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|AYCES
|84,70
|20.244.853
|% 10,00
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|AGESA
|29,64
|47.076.489
|% 9,94
|
|GLRYH
|8,74
|36.620.822
|% 9,94
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|AVHOL
|17,08
|115.140.402
|% -9,53
|
|VANGD
|6,94
|10.467.190
|% -7,34
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|DIRIT
|6,69
|538.577
|% -7,21
|
|HEDEF
|24,40
|75.514.436
|% -7,08
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|CRDFA
|4,46
|69.344.530
|% -7,08
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|GESAN
|84,00
|3.568.829.758
|% 2,75
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|THYAO
|133,00
|3.387.580.474
|% -0,37
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|KOZAL
|22,30
|2.566.141.047
|% 1,00
|
|EREGL
|36,06
|2.506.580.708
|% 0,50
|
|OYAKC
|35,16
|2.254.171.778
|% 2,21
|
|EKGYO
|7,27
|1.750.880.011
|% -0,27
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|YKBNK
|10,10
|1.237.061.420
|% 1,30
|
|KOZAL
|22,30
|2.566.141.047
|% 1,00
|
|ZOREN
|5,17
|507.268.216
|% 5,94
|
|ISCTR
|12,10
|1.152.462.668
|% 0,33
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,2835
|19,2877
|% 0,10
|
|Euro
|21,0493
|21,0624
|% 0,63
|
|Sterlin
|23,9051
|24,0250
|% 0,46
|
|Frank
|21,2220
|21,3498
|% 0,54
|
|Riyal
|5,1259
|5,1516
|% 0,09
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.998
|1.998
|6,38
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.240
|5,84
|
|Cumhuriyet
|8.474
|8.602
|24,00
|
|Tam
|8.525
|8.580
|1,00
|
|Yarım
|4.164
|4.198
|0,00
|
|Çeyrek
|2.082
|2.099
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,92
|0,04
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|Gümüş Gr.
|15,43
|15,45
|0,03
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|B. Petrol
|84,06
|84,06
|-0,12
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