***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
14.04.2023 10:46
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 12.04.2023
İhraç Tavanı Tutarı 69.500.000.010.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
12.04.2023 tarih ve 15 sayılı yönetim kurulu kararı ile : Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yurtiçinde TL cinsinden, 695.000.000 TL (Altıyüzdoksanbeşmilyon) tutara kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesine ihracın aşağıda belirlenen kriterler çerçevesinde yapılmasına: belirlenen bu şartlar dahilinde ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu Borsa İstanbul A.Ş. ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 3-Yönetim Kurulu Kararı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137994
BIST
13:385.152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 16,50
|Açılış
|: 5.143
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.142
13:3819,3686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0498
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3974
En Düşük
19,2983
13:3821,4331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0793
|Açılış
|: 21,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,7400
|
21,4741
En Düşük
21,3162
13:381.269,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,42
|Açılış
|: 1.269,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.265,44
BIST En Aktif Hisseler13:38
|ARZUM
|22,00
|19.580.205
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,92
|10.692.825
|% 10,00
|
|CVKMD
|127,00
|2.789.555
|% 9,96
|
|GRNYO
|4,97
|31.443.063
|% 9,96
|
|KOPOL
|29,62
|987.235
|% 9,95
|
|ETILR
|14,31
|159.394.989
|% -10,00
|
|EUYO
|5,98
|4.672.873
|% -9,94
|
|DESA
|57,20
|29.483.980
|% -6,61
|
|KSTUR
|329,60
|112.503
|% -5,80
|
|HUBVC
|5,05
|49.334.502
|% -5,43
|
|KOZAL
|23,08
|1.918.864.765
|% 1,32
|
|THYAO
|135,80
|1.786.961.706
|% -0,95
|
|GESAN
|86,25
|1.213.734.796
|% 2,19
|
|KRDMD
|19,18
|983.063.036
|% 0,16
|
|KOZAA
|45,98
|919.264.642
|% 4,69
|
|IHLAS
|0,88
|78.582.733
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,00
|604.189.973
|% 0,00
|
|KOZAL
|23,08
|1.918.864.765
|% 1,32
|
|ISCTR
|12,24
|807.764.415
|% 0,99
|
|YKBNK
|10,39
|660.102.507
|% 0,68
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3650
|19,3686
|% 0,26
|
|Euro
|21,4122
|21,4331
|% 0,37
|
|Sterlin
|24,1727
|24,2939
|% 0,15
|
|Frank
|21,7403
|21,8713
|% 0,43
|
|Riyal
|5,1494
|5,1753
|% 0,23
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.270
|1.271
|2,40
|
|Cumhuriyet
|8.724
|8.855
|33,00
|
|Tam
|8.785
|8.859
|68,00
|
|Yarım
|4.290
|4.335
|33,00
|
|Çeyrek
|2.145
|2.167
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|16,20
|16,22
|0,15
|