***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
12.05.2023 16:57
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 05.05.2023
İhraç Tavanı Tutarı 170.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 14.04.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.05.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.05.2024
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 12.05.2023
Ek Açıklamalar
14.04.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz borçlanma aracı ihraç başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulunun 05.05.2023 tarih ve 25/561 sayılı kararı ile 170.000.000.-TL ihraç tavanı tutarıyla onaylanmıştır. Şirketimize ilk aşamada 120.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmiştir. 50.000.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurulula iletilmesi koşuluyla verilecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi 2023 2.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150992
BIST
18:054.796
En Yüksek
|Değişim
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En Düşük
19,4216
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1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|25,54
|29.510.423
|% 9,99
|
|OZRDN
|15,36
|44.423.766
|% 9,95
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|IMASM
|24,30
|70.764.937
|% 9,95
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|LUKSK
|71,00
|20.211.397
|% 9,31
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|ALFAS
|291,90
|720.602.072
|% 9,16
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|ARSAN
|6,48
|4.471.330
|% -10,00
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|CUSAN
|14,30
|67.382.740
|% -9,95
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|ATSYH
|68,00
|2.588.975
|% -9,33
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|GRTRK
|16,84
|220.871.781
|% -8,48
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|ULAS
|14,90
|12.201.292
|% -8,48
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|ISCTR
|13,97
|8.576.685.211
|% -0,92
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|KCHOL
|96,85
|5.684.594.734
|% 0,26
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|THYAO
|132,60
|5.534.904.615
|% -2,71
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|AKBNK
|19,29
|4.245.769.223
|% 4,33
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|YKBNK
|11,63
|4.218.904.072
|% 0,87
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|ISCTR
|13,97
|8.576.685.211
|% -0,92
|
|YKBNK
|11,63
|4.218.904.072
|% 0,87
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|EKGYO
|5,75
|1.606.969.585
|% -3,04
|
|AKBNK
|19,29
|4.245.769.223
|% 4,33
|
|SKBNK
|2,35
|437.755.317
|% -3,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,5766
|19,6317
|% 0,43
|
|Euro
|21,2689
|21,2911
|% -0,34
|
|Sterlin
|24,3600
|24,4822
|% -0,10
|
|Frank
|21,7712
|21,9023
|% -0,01
|
|Riyal
|5,2116
|5,2377
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.010
|2.011
|-4,42
|
|Altın Gr.
|1.267
|1.268
|1,05
|
|Cumhuriyet
|9.676
|9.823
|167,00
|
|Tam
|9.608
|9.894
|121,97
|
|Yarım
|4.769
|4.975
|111,00
|
|Çeyrek
|2.377
|2.473
|48,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,90
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|15,04
|15,06
|-0,15
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|B. Petrol
|74,48
|74,48
|-0,50
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