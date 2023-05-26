***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
26.05.2023 13:46
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Ek İhraç Belgesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 26.05.2023
İhraç Tavanı Tutarı 50.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 14.04.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.05.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.05.2024
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 06.05.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 170.00.000TL nominal tutara kadar çeşitli faiz, vade ve koşullarda borçlanma araçları çıkarılması amacı ile SPK'ya yapılan 14.04.2023 tarihli başvuru Kurulun 05.05.2022 tarih ve 25/561 sayılı toplantısında 120.000.000 TL olarak onaylanmıştı. İlgili onay yazısının 2. Maddesinde belirtilen "50.000.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise ilgili kısmın itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesi koşuluyla verileceği hususunda Şirketinizin bilgilendirilmesine" ibaresinde belirtilen ihraç 15.05.2023 tarihinde itfa edilmiştir. İtfa edilen borçlanma aracına istinaden oluşturulan 50.000.000TL'lik ihraç belgesi 26.05.2023 tarihinde onaylanmıştır. Şirketimiz tarafından 50.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve ekleri açıklamamız ekinde yer almaktadır. Saygılarımızla
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İHRAÇ BELGESİ (2).pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154054
BIST
14:474.492
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 64,19
|Açılış
|: 4.442
|
|Önceki Kapanış
|: 4.428
|
4.498
En Düşük
4.437
14:4720,0279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1000
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1000
|
20,3408
En Düşük
19,8993
14:4721,5387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1108
|Açılış
|: 22,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
21,8075
En Düşük
21,3557
14:471.255,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 11,97
|Açılış
|: 1.255,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,00
|
1.274,05
En Düşük
1.242,19
BIST En Aktif Hisseler14:45
|KLRHO
|30,48
|184.861.737
|% 9,96
|
|ADEL
|108,20
|17.824.401
|% 8,69
|
|DGGYO
|25,08
|15.740.075
|% 8,10
|
|KZBGY
|17,31
|93.690.055
|% 6,72
|
|EKGYO
|6,89
|1.489.440.444
|% 6,66
|
|SAMAT
|19,01
|263.921.527
|% -9,99
|
|MARKA
|19,05
|112.776
|% -9,97
|
|CANTE
|23,18
|196.215.430
|% -5,00
|
|TLMAN
|47,86
|17.382.254
|% -4,38
|
|RALYH
|60,40
|30.725.515
|% -3,97
|
|THYAO
|138,10
|3.003.132.032
|% 2,98
|
|EKGYO
|6,89
|1.489.440.444
|% 6,66
|
|SASA
|49,96
|1.478.604.591
|% 2,76
|
|ASELS
|41,92
|1.085.522.316
|% 4,17
|
|SMRTG
|75,00
|1.063.518.896
|% 0,54
|
|EKGYO
|6,89
|1.489.440.444
|% 6,66
|
|ISCTR
|10,39
|795.289.216
|% -0,29
|
|KLGYO
|2,14
|124.943.170
|% 1,42
|
|HALKB
|12,21
|711.110.184
|% 2,09
|
|YKBNK
|8,99
|525.570.045
|% -0,33
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,0178
|20,0278
|% 0,50
|
|Euro
|21,5259
|21,5397
|% 0,52
|
|Sterlin
|24,7045
|24,8284
|% 0,88
|
|Frank
|22,0831
|22,2161
|% 0,75
|
|Riyal
|5,3208
|5,3475
|% 0,39
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|10,06
|
|Altın Gr.
|1.257
|1.257
|12,72
|
|Cumhuriyet
|9.129
|9.266
|-37,00
|
|Tam
|9.056
|9.305
|-77,28
|
|Yarım
|4.451
|4.600
|18,00
|
|Çeyrek
|2.232
|2.293
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,18
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|14,93
|14,94
|0,36
|
|B. Petrol
|76,89
|76,89
|0,63
|
Seans Raporu
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15:00EKGYO
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