***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ek İhraç Belgesi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 26.05.2023İhraç Tavanı Tutarı 50.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 14.04.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 05.05.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.05.2024İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 06.05.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından 170.00.000TL nominal tutara kadar çeşitli faiz, vade ve koşullarda borçlanma araçları çıkarılması amacı ile SPK'ya yapılan 14.04.2023 tarihli başvuru Kurulun 05.05.2022 tarih ve 25/561 sayılı toplantısında 120.000.000 TL olarak onaylanmıştı. İlgili onay yazısının 2. Maddesinde belirtilen "50.000.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise ilgili kısmın itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesi koşuluyla verileceği hususunda Şirketinizin bilgilendirilmesine" ibaresinde belirtilen ihraç 15.05.2023 tarihinde itfa edilmiştir. İtfa edilen borçlanma aracına istinaden oluşturulan 50.000.000TL'lik ihraç belgesi 26.05.2023 tarihinde onaylanmıştır. Şirketimiz tarafından 50.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve ekleri açıklamamız ekinde yer almaktadır. SaygılarımızlaEklenen DökümanlarEK: 1 İHRAÇ BELGESİ (2).pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154054BIST