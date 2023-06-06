***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK' ya Başvuru YapılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 02.06.2023İhraç Tavanı Tutarı 685.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 06.06.2023Ek Açıklamalar02.06.2023 tarih ve 21 sayılı yönetim kurulu kararı ile : Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yurtiçinde TL cinsinden, 1.050.000.000 TL (Birmilyarellimilyontürklirası) tutara kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesine ihracın aşağıda belirlenen kriterler çerçevesinde yapılmasına: belirlenen bu şartlar dahilinde ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu Borsa İstanbul A.Ş. ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.Bu kapsamda, Şirketimizce yurtiçinde 685.000.000 Türk Lirası borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu' na başvuruda bulunulmuştur. SPK Başvurusu ise 06 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfEK: 2 1-İhraç Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156408BIST