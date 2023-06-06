Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

06.06.2023 14:34
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK' ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 02.06.2023
İhraç Tavanı Tutarı 685.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 06.06.2023

Ek Açıklamalar
02.06.2023 tarih ve 21 sayılı yönetim kurulu kararı ile : Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yurtiçinde TL cinsinden, 1.050.000.000 TL (Birmilyarellimilyontürklirası) tutara kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesine ihracın aşağıda belirlenen kriterler çerçevesinde yapılmasına: belirlenen bu şartlar dahilinde ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu Borsa İstanbul A.Ş. ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.Bu kapsamda, Şirketimizce yurtiçinde 685.000.000 Türk Lirası borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu' na başvuruda bulunulmuştur. SPK Başvurusu ise 06 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 1-İhraç Başvuru Formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156408


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:515.364
Değişim :  -0,15% |  -8,31
Açılış :  5.372  
Önceki Kapanış :  5.373  
En Düşük
5.315 En Yüksek
5.440
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:51
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLRHO 15,93 215.884.393 % 9,95  
ITTFH 3,78 104.728.428 % 9,88  
EUKYO 5,25 7.308.928 % 9,83  
VKFYO 10,75 25.470.228 % 9,36  
PENTA 18,95 284.235.778 % 9,16  
daha fazla
14:51 Alış Satış %  
Dolar 21,5028 21,5073 % 1,18  
Euro 23,0823 23,1745 % 1,20  
Sterlin 26,6012 26,7346 % 0,96  
Frank 23,5971 23,7393 % 1,01  
Riyal 5,7190 5,7477 % 1,18  
daha fazla
14:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.963 1.963 1,36  
Altın Gr. 1.359 1.359 18,45  
Cumhuriyet 9.167 9.306 152,00  
Tam 9.135 9.373 171,75  
Yarım 4.492 4.567 42,00  
Çeyrek 2.239 2.283 14,00  
Gümüş.Ons 23,64 23,67 0,08  
Gümüş Gr. 16,40 16,42 0,30  
B. Petrol 74,94 74,94 -1,77  
Seans Raporu 14:51
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru