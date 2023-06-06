***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
06.06.2023 14:34
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK' ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 02.06.2023
İhraç Tavanı Tutarı 685.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 06.06.2023
Ek Açıklamalar
02.06.2023 tarih ve 21 sayılı yönetim kurulu kararı ile : Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yurtiçinde TL cinsinden, 1.050.000.000 TL (Birmilyarellimilyontürklirası) tutara kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesine ihracın aşağıda belirlenen kriterler çerçevesinde yapılmasına: belirlenen bu şartlar dahilinde ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu Borsa İstanbul A.Ş. ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.Bu kapsamda, Şirketimizce yurtiçinde 685.000.000 Türk Lirası borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu' na başvuruda bulunulmuştur. SPK Başvurusu ise 06 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 1-İhraç Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156408
BIST
14:515.364
En Düşük
|Değişim
|: -0,15%
|| -8,31
|Açılış
|: 5.372
|
|Önceki Kapanış
|: 5.373
|
5.315
En Yüksek
5.440
14:5121,5073
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,2504
|Açılış
|: 21,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2100
|
21,7234
En Düşük
21,2191
14:5123,1745
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,2739
|Açılış
|: 23,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
23,3824
En Düşük
22,8128
14:511.358,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 17,36
|Açılış
|: 1.358,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340,74
|
1.368,74
En Düşük
1.338,51
BIST En Aktif Hisseler14:51
|KLRHO
|15,93
|215.884.393
|% 9,95
|
|ITTFH
|3,78
|104.728.428
|% 9,88
|
|EUKYO
|5,25
|7.308.928
|% 9,83
|
|VKFYO
|10,75
|25.470.228
|% 9,36
|
|PENTA
|18,95
|284.235.778
|% 9,16
|
|IMASM
|21,80
|686.093.166
|% -9,99
|
|ISSEN
|16,52
|24.713.771
|% -9,97
|
|MARKA
|11,46
|57.295.693
|% -7,43
|
|OZRDN
|15,27
|14.152.272
|% -6,15
|
|YESIL
|4,19
|90.732.956
|% -5,84
|
|THYAO
|162,60
|6.665.847.591
|% -1,16
|
|SASA
|65,35
|5.110.954.916
|% 2,43
|
|KCHOL
|95,00
|4.138.859.873
|% 1,28
|
|ASELS
|52,80
|3.912.553.008
|% 3,33
|
|EREGL
|35,10
|2.786.161.682
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,48
|1.792.372.774
|% -1,58
|
|YKBNK
|11,95
|2.138.645.921
|% -0,99
|
|ISCTR
|12,75
|2.219.156.852
|% 0,95
|
|KLGYO
|2,81
|423.841.127
|% 8,08
|
|AKBNK
|17,91
|2.607.148.837
|% -1,43
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,5028
|21,5073
|% 1,18
|
|Euro
|23,0823
|23,1745
|% 1,20
|
|Sterlin
|26,6012
|26,7346
|% 0,96
|
|Frank
|23,5971
|23,7393
|% 1,01
|
|Riyal
|5,7190
|5,7477
|% 1,18
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|1,36
|
|Altın Gr.
|1.359
|1.359
|18,45
|
|Cumhuriyet
|9.167
|9.306
|152,00
|
|Tam
|9.135
|9.373
|171,75
|
|Yarım
|4.492
|4.567
|42,00
|
|Çeyrek
|2.239
|2.283
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|16,40
|16,42
|0,30
|
|B. Petrol
|74,94
|74,94
|-1,77
|