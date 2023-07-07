***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
07.07.2023 11:27
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 05.07.2023
İhraç Tavanı Tutarı 250.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 06.06.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.07.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.07.2024
Ek Açıklamalar
06.06.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz borçlanma aracı ihraç başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulunun 05.07.2023 tarih ve 36/772 sayılı kararı ile 250.000.000.-TL ihraç tavanı tutarıyla onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İHRAÇ BELGESİ (2).pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166941
BIST