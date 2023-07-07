***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 05.07.2023İhraç Tavanı Tutarı 250.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 06.06.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 05.07.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.07.2024Ek Açıklamalar06.06.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz borçlanma aracı ihraç başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulunun 05.07.2023 tarih ve 36/772 sayılı kararı ile 250.000.000.-TL ihraç tavanı tutarıyla onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İHRAÇ BELGESİ (2).pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166941BIST