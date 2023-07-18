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***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

18.07.2023 14:06
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 18.07.2023
İhraç Tavanı Tutarı 652.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 18/07/2023 tarih ve 2023/25 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği hükümleri çerçevesinde 652.000.000 TL (Altıyüzelliikimilyontürklirası) tutarına kadar finansman bonosu ve/veya tahvil türünde borçlanma aracı ihraç edilmesine,İhraç edilecek borçlanma araçlarının vadesinin azami üç yıl olmasına, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172954


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