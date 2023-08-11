***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
11.08.2023 15:59
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SPK Başvuru Güncellemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 18.07.2023
İhraç Tavanı Tutarı 652.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.07.2023
Ek Açıklamalar
24/07/2023 tarihinde SPK ya yapılan başvurunun SPK tarafından incelenmesi neticesinde ihraç belgesi ve başvuru formunda değişiklikler yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Çağdaş Faktoring Başvuru Formu Taslak.pdf
EK: 2 Ortaklik hakki vermeyen spa ihrac belgesi ve eki Taslak.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184461
BIST