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***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

18.08.2023 15:34
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç Limitinin Onaylanması

Yetkili Organ Karar Tarihi 18.07.2023
İhraç Tavanı Tutarı 649.200.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.07.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.08.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.08.2024
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 18.08.2023

Ek Açıklamalar
24.07.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz borçlanma aracı ihraç başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulunun 16.08.2023 tarih ve 47/971 sayılı kararı ile 649.200.000.-TL ihraç tavanı tutarıyla onaylanmıştır. Şirketimize ilk aşamada 482.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmiştir. 167.200.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurulula iletilmesi koşuluyla verilecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ihraç belgesi ve eki .pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186999


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Altın Ons 1.893 1.893 3,86  
Altın Gr. 1.649 1.649 4,05  
Cumhuriyet 11.329 11.500 17,00  
Tam 11.082 11.157 29,00  
Yarım 5.558 5.604 15,00  
Çeyrek 2.771 2.802 7,00  
Gümüş.Ons 22,71 22,74 0,03  
Gümüş Gr. 19,80 19,82 0,06  
B. Petrol 84,17 84,17 0,05  
Seans Raporu 17:33
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