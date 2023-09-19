Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

19.09.2023 11:50
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Ek İhraç Limitinin Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Ek İhraç belgesinin onaylanması

Yetkili Organ Karar Tarihi 16.08.2023
İhraç Tavanı Tutarı 649.200.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.07.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.08.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.08.2024
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 18.08.2023

Ek Açıklamalar
24.07.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz borçlanma aracı ihraç başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulunun 16.08.2023 tarih ve 47/971 sayılı kararı ile 649.200.000.-TL ihraç tavanı tutarıyla onaylanmıştır. Şirketimize ilk aşamada 482.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmiştir. İlgili onay yazısının 2. Maddesinde belirtilen "167.200.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise ilgili kısmın itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesi koşuluyla verileceği hususunda Şirketinizin bilgilendirilmesine" ibaresinde belirtilen ihraçlar itfa edilmiştir. İtfa edilen borçlanma araçlarına istinaden oluşturulan 167.200.000TL'lik ihraç belgesi 15.09.2023 tarihinde onaylanmıştır. Şirketimiz tarafından 167.200.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve ekleri açıklamamız ekinde yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ihraç belgesi ve eki .pdf
EK: 2 Ek İhraç Belgesi ve Eki.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196134


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:277.731
Değişim :  0,65% |  50,20
Açılış :  7.697  
Önceki Kapanış :  7.680  
En Düşük
7.645 En Yüksek
7.789
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:27
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TETMT 1.695,20 2.352.938 % 10,00  
TARKM 190,30 11.385.839 % 10,00  
MIATK 550,20 408.999.345 % 10,00  
CLEBI 891,00 43.211.926 % 10,00  
BURVA 63,80 33.606.148 % 10,00  
daha fazla
13:27 Alış Satış %  
Dolar 27,0276 27,0339 % 0,09  
Euro 28,9469 28,9593 % 0,18  
Sterlin 33,3833 33,5507 % 0,08  
Frank 30,0315 30,2124 % 0,13  
Riyal 7,1848 7,2209 % 0,07  
daha fazla
13:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.936 1.936 2,55  
Altın Gr. 1.682 1.682 2,71  
Cumhuriyet 11.329 11.500 31,00  
Tam 11.095 11.165 -49,00  
Yarım 5.565 5.606 -24,00  
Çeyrek 2.774 2.803 -12,00  
Gümüş.Ons 23,37 23,40 0,13  
Gümüş Gr. 20,26 20,29 0,08  
B. Petrol 95,01 95,01 0,58  
Seans Raporu 13:27
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru