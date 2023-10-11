***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK' ya Başvuru YapılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 05.10.2023İhraç Tavanı Tutarı 228.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 11.10.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz, 05/10/2023 tarih ve 2023/30 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile karar alınan ihracına istinaden 11/10/2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç izin başvurusu yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Çağdaş Faktoring Başvuru Formu.pdfEK: 2 Ortaklik hakki vermeyen spa ihrac belgesi ve eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204248BIST