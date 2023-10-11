***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
11.10.2023 15:33
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK' ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 05.10.2023
İhraç Tavanı Tutarı 228.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 11.10.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 05/10/2023 tarih ve 2023/30 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile karar alınan ihracına istinaden 11/10/2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç izin başvurusu yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Çağdaş Faktoring Başvuru Formu.pdf
EK: 2 Ortaklik hakki vermeyen spa ihrac belgesi ve eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204248
BIST