***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK' ya Başvuru YapılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 11.01.2024İhraç Tavanı Tutarı 559.050.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarŞirketimiz, 11/01/2024 tarih ve 2024/01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile karar alınan ihracına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç izin başvurusu yapacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Çağdaş Faktoring Başvuru Formu.pdfEK: 2 Ortaklik hakki vermeyen spa ihrac belgesi ve eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240233BIST