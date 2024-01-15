***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
15.01.2024 16:41
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK' ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 11.01.2024
İhraç Tavanı Tutarı 559.050.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 11/01/2024 tarih ve 2024/01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile karar alınan ihracına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç izin başvurusu yapacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Çağdaş Faktoring Başvuru Formu.pdf
EK: 2 Ortaklik hakki vermeyen spa ihrac belgesi ve eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240233
BIST