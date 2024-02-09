***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 11.01.2024İhraç Tavanı Tutarı 559.050.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 16.01.2024SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 08.02.2024İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.02.2025İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 09.02.2024Ek Açıklamalar16.01.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz borçlanma aracı ihraç başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulunun 08.02.2024 tarih ve 9/212 sayılı kararı ile 559.050.000.-TL ihraç tavanı tutarıyla onaylanmıştır. Şirketimize ilk aşamada 136.050.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmiştir. 423.000.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurulula iletilmesi koşuluyla verilecektir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248552BIST