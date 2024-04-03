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***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

03.04.2024 16:07
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Ek İhraç Limitinin Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 11.01.2024
İhraç Tavanı Tutarı 559.050.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.01.2024
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.02.2024
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.02.2025
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 09.02.2024

Ek Açıklamalar
16.01.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz borçlanma aracı ihraç başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulunun 08.02.2024 tarih ve 9/212 sayılı kararı ile 559.050.000.-TL ihraç tavanı tutarıyla onaylanmıştır. Şirketimize ilk aşamada136.050.000 TL, ikinci aşamada 164.000.000 TL ve üçüncü aşamada 225.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmiştir. İlgili onay yazısının 2. Maddesinde belirtilen "423.000.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise ilgili kısmın itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesi koşuluyla verileceği hususunda Şirketinizin bilgilendirilmesine" ibaresinde belirtilen ihraçlar itfa edilmiştir. İtfa edilen borçlanma araçlarına istinaden oluşturulan 34.000.000TL'lik ihraç belgesi 02.04.2024 tarihinde onaylanmıştır. Şirketimiz tarafından 34.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve ekleri açıklamamız ekinde yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Ek İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266362


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