***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
06.05.2020 16:27
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.03.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin Şirketimize ilişkin yürüttüğü kredi derecelendirme süreci sonucunda Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Notu KR A+, Kısa Vadeli Ulusal Notu ise KR A-2 olarak belirlenmiş olup, Not Görünümü "Durağan" olarak değerlendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843066
BIST
16:3498.915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 177,60
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.280
En Düşük
98.069
16:347,1821
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,1079
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1958
En Düşük
7,0607
16:347,7734
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,1035
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7893
En Düşük
7,6497
16:34390,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,62
|Açılış
|: 390,45
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.637.494
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|6.735.216
|% 10,00
|
|RODRG
|2,20
|632.823
|% 10,00
|
|POLTK
|121,00
|204.777
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|238.152
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|324.189.476
|% -9,94
|
|ULUUN
|9,39
|293.998.020
|% -8,75
|
|CASA
|16,30
|350.000
|% -8,12
|
|KSTUR
|24,80
|7.440
|% -7,74
|
|DEVA
|14,95
|46.227.318
|% -6,74
|
|KRDMD
|2,43
|664.758.822
|% 7,52
|
|TSPOR
|5,69
|505.453.965
|% -0,70
|
|GARAN
|8,10
|504.176.497
|% -0,49
|
|KOZAA
|12,55
|432.330.484
|% 5,29
|
|GUSGR
|3,20
|405.143.449
|% 7,74
|
|KRDMD
|2,43
|664.758.822
|% 7,52
|
|KARSN
|1,87
|248.648.885
|% 8,09
|
|GUSGR
|3,20
|405.143.449
|% 7,74
|
|GSRAY
|2,65
|330.755.826
|% -0,38
|
|ODAS
|1,83
|190.416.021
|% 1,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8567
|8,9011
|% 0,90
|
|Frank
|7,3349
|7,3790
|% 1,18
|
|Riyal
|1,9041
|1,9136
|% 1,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.694
|-12,06
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,80
|
|Cumhuriyet
|2.489
|2.541
|1,10
|
|Tam
|2.562
|2.608
|5,20
|
|Yarım
|1.250
|1.275
|2,50
|
|Çeyrek
|623
|638
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|14,99
|15,03
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,03
|
|B. Petrol
|30,04
|30,04
|-0,93
|