***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06/05/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin Şirketimize ilişkin yürüttüğü kredi derecelendirme süreci sonucunda Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Notu KR AA-, Kısa Vadeli Ulusal Notu ise KR A-1 olarak belirlenmiş olup, Not Görünümü "KR Durağan" olarak değerlendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926813BIST