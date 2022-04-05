***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
05.04.2022 11:00
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin Şirketimize ilişkin yürüttüğü kredi derecelendirme süreci sonucunda Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Notu KR AA'ya yükselmiş, Kısa Vadeli Ulusal Notu ise KR A-1 olarak teyit edilmiş olup, Not Görünümü "KR Durağan" olarak değerlendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015766
BIST
12:252.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 20,26
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.335
En Düşük
2.313
12:2514,7185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0399
|Açılış
|: 14,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7206
En Düşük
14,6627
12:2516,1719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0568
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
12:25912,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,22
|Açılış
|: 912,78
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler12:25
|ULUSE
|150,70
|14.713.930
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|2.377.283
|% 9,99
|
|EKIZ
|7,02
|351.491
|% 9,86
|
|AKMGY
|54,90
|6.549.537
|% 8,61
|
|IDEAS
|22,62
|29.176.961
|% 7,51
|
|LIDER
|19,20
|482.744.422
|% -6,34
|
|GRNYO
|2,40
|2.535.615
|% -4,00
|
|ENSRI
|16,22
|29.549.868
|% -3,28
|
|CEOEM
|12,77
|18.614.525
|% -3,18
|
|GARFA
|12,83
|1.217.734
|% -3,17
|
|THYAO
|34,48
|1.840.987.374
|% 3,05
|
|GARAN
|12,57
|1.641.884.430
|% -0,48
|
|KRDMD
|16,01
|1.627.360.662
|% 1,01
|
|SISE
|16,75
|1.565.953.908
|% 2,95
|
|ASELS
|25,76
|1.128.125.811
|% 1,66
|
|ODAS
|1,91
|556.043.814
|% 7,30
|
|EKGYO
|2,58
|582.620.407
|% 2,79
|
|YKBNK
|4,25
|758.498.520
|% 0,95
|
|KARSN
|5,83
|820.441.657
|% 3,00
|
|AKBNK
|7,81
|1.072.328.673
|% 1,17
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7143
|14,7185
|% 0,27
|
|Euro
|16,1629
|16,1719
|% 0,35
|
|Sterlin
|19,2803
|19,3770
|% 0,41
|
|Frank
|15,8358
|15,9312
|% 0,31
|
|Riyal
|3,9121
|3,9317
|% 0,25
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-2,79
|
|Altın Gr.
|913
|913
|0,22
|
|Cumhuriyet
|6.051
|6.143
|16,00
|
|Tam
|6.019
|6.169
|11,48
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|5,55
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|2,78
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,67
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,08
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,74
|