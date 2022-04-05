***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin Şirketimize ilişkin yürüttüğü kredi derecelendirme süreci sonucunda Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Notu KR AA'ya yükselmiş, Kısa Vadeli Ulusal Notu ise KR A-1 olarak teyit edilmiş olup, Not Görünümü "KR Durağan" olarak değerlendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015766BIST