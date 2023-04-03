***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
03.04.2023 14:01
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin Şirketimize ilişkin yürüttüğü kredi derecelendirme süreci sonucunda Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Notu KR AA'ya yükselmiş, Kısa Vadeli Ulusal Notu ise KR A-1 olarak teyit edilmiş olup, Not Görünümü "Olumlu" olarak değerlendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130963
BIST
18:054.839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 26,53
|Açılış
|: 4.806
|
|Önceki Kapanış
|: 4.813
|
4.852
En Düşük
4.680
18:0519,2051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0301
|Açılış
|: 19,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4420
|
19,2155
En Düşük
19,1658
18:0520,9469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1553
|Açılış
|: 21,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0600
|
20,9867
En Düşük
20,7087
18:051.227,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 13,06
|Açılış
|: 1.227,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.214,64
|
1.228,88
En Düşük
1.203,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKSUN
|95,15
|1.739.098.145
|% 10,00
|
|RAYSG
|23,10
|30.750.092
|% 10,00
|
|ATSYH
|93,50
|7.394.074
|% 10,00
|
|OYAYO
|11,67
|29.065.840
|% 9,99
|
|BRKO
|4,63
|2.919.989
|% 9,98
|
|UZERB
|196,20
|2.877.345
|% -10,00
|
|BFREN
|4.413,30
|124.757.036
|% -10,00
|
|DGGYO
|38,66
|3.222.272
|% -9,97
|
|FENER
|51,95
|98.300.316
|% -9,97
|
|EMNIS
|37,28
|1.604.435
|% -9,95
|
|TUPRS
|564,40
|3.964.645.207
|% 6,47
|
|THYAO
|120,80
|3.432.922.029
|% 1,94
|
|EREGL
|35,30
|2.930.432.584
|% -0,28
|
|ISCTR
|12,19
|2.601.747.811
|% 1,19
|
|AKFYE
|15,49
|2.564.026.086
|% -9,42
|
|SKBNK
|2,57
|877.800.169
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,19
|2.601.747.811
|% 1,19
|
|EKGYO
|6,23
|1.061.170.254
|% 0,65
|
|AKFYE
|15,49
|2.564.026.086
|% -9,42
|
|YKBNK
|9,67
|1.340.886.114
|% 1,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1961
|19,2003
|% 0,13
|
|Euro
|20,9273
|20,9505
|% 0,76
|
|Sterlin
|23,7149
|23,8338
|% 0,58
|
|Frank
|20,9337
|21,0598
|% 0,32
|
|Riyal
|5,1033
|5,1289
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.990
|20,22
|
|Altın Gr.
|1.226
|1.226
|11,56
|
|Cumhuriyet
|8.256
|8.380
|50,00
|
|Tam
|8.300
|8.403
|85,00
|
|Yarım
|4.069
|4.112
|42,00
|
|Çeyrek
|2.034
|2.056
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,79
|14,80
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,53
|84,53
|4,64
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NETAS
Yüzde 7.17 oranında artışla 28.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 813, 377 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 4, 813 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 50, 718.00 milyon TL de
-
17:57GEREL
Yüzde 5.05 oranında artışla 17.47 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 576, 517 adet işlem
-
17:55SKTAS
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 453, 363 adet işlem
-
17:54EKIZ
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 13.77 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 303 adet işlem