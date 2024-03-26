***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
26.03.2024 14:15
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin Şirketimize ilişkin yürüttüğü kredi derecelendirme süreci sonucunda Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu KR AA+'ya yükseltilmiş, Kısa Vadeli Ulusal Notu ise KR A-1 olarak teyit edilmiş olup, Not Görünümü "Durağan" olarak değerlendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262502
BIST
'
17:258.797
En Düşük
|Değişim
|: -2,58%
|| -232,65
|Açılış
|: 9.030
|
|Önceki Kapanış
|: 9.029
|
8.785
En Yüksek
9.049
17:2532,1970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0904
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5400
|
32,2060
En Düşük
32,0860
17:2534,9523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0697
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2500
|
35,0219
En Düşük
34,8188
17:252.259,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 15,83
|Açılış
|: 2.259,03
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.277,58
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler17:25
|IZMDC
|6,71
|242.774.170
|% 10,00
|
|AKENR
|11,66
|28.094.712
|% 10,00
|
|DOBUR
|194,00
|55.361.593
|% 9,98
|
|INVEO
|44,98
|88.043.025
|% 9,98
|
|PKART
|90,90
|79.288.586
|% 9,98
|
|MAKIM
|23,58
|22.480.176
|% -53,72
|
|KONYA
|10.117,50
|676.506.040
|% -9,99
|
|PEKGY
|12,71
|635.085.305
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.782,50
|10.432.508
|% -9,99
|
|SRVGY
|277,25
|54.874.356
|% -9,98
|
|THYAO
|282,25
|6.712.894.208
|% -1,22
|
|ZOREN
|5,41
|4.828.875.825
|% -6,56
|
|AKBNK
|44,00
|4.569.480.782
|% -0,19
|
|PETKM
|21,30
|4.544.887.452
|% -9,97
|
|EREGL
|42,16
|4.144.432.583
|% -1,86
|
|ZOREN
|5,41
|4.828.875.825
|% -6,56
|
|ISCTR
|11,17
|4.027.767.577
|% -2,10
|
|PETKM
|21,30
|4.544.887.452
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,36
|1.542.356.284
|% -3,70
|
|YKBNK
|26,62
|4.064.084.007
|% -1,84
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1933
|32,1970
|% 0,28
|
|Euro
|34,9423
|34,9523
|% 0,20
|
|Sterlin
|40,9229
|41,1281
|% -0,20
|
|Frank
|35,8890
|36,0689
|% -0,52
|
|Riyal
|8,6424
|8,6858
|% -0,11
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,54
|24,57
|% 0,66
|
|Platin
|904,80
|905,94
|% 0,66
|
|Paladyum
|994,93
|998,93
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,10
|86,10
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.180,83
|2.181,25
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:25
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-
17:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -236, 87 kaybederek (% -2.43 ) 9, 507
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17:42
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, IZMDC, AKENR
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17:42
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ZOREN, AKBNK
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17:42XU100
Endeks 8, 792 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 63 altında . İşlem hacmi 84, 674.00 milyon TL de
-
17:41VAKFN
Yüzde -40.87 oranında düşüşle 2.72 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 380, 538 adet işlem