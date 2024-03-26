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***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

26.03.2024 14:15
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin Şirketimize ilişkin yürüttüğü kredi derecelendirme süreci sonucunda Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu KR AA+'ya yükseltilmiş, Kısa Vadeli Ulusal Notu ise KR A-1 olarak teyit edilmiş olup, Not Görünümü "Durağan" olarak değerlendirilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262502


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AKENR 11,66 28.094.712 % 10,00  
DOBUR 194,00 55.361.593 % 9,98  
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Paladyum 994,93 998,93 % 0,66  
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