Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

21.05.2021 14:27



***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
01/04/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
01/04/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
21/05/2021
Açıklama

Şirketimiz uygulamalarının "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uyum düzeyinin tespiti amacıyla, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'ye yaptırılan çalışma sonucunda Şirketimizin 21.05.2021 - 21.05.2022 dönemine ait Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme notu 8,01 olarak belirlenmiştir. Ana başlıklar halinde derecelendirme çalışmasına bakıldığında Pay sahipleri bölümünden 80,93 Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümünden 86,55 Menfaat sahipleri bölümünden 90,95 ve Yönetim Kurulu bölümünden 70,35 puan alınmıştır.
  
Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin hazırlamış olduğu detaylı rapor Şirketimizin internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulacaktır

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
80,93 86,55 90,95 70,35 80,14




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937187


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:411.459
Değişim :  0,63% |  9,13
Açılış :  1.456  
Önceki Kapanış :  1.450  
En Yüksek
1.462 En Düşük
1.454
BIST En Aktif Hisseler15:39
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SONME 38,64 7.401.525 % 9,96  
MERKO 6,21 12.897.573 % 9,91  
FENER 34,30 469.164.008 % 9,65  
BERA 29,28 57.297.010 % 8,52  
HATEK 21,00 11.671.675 % 7,97  
daha fazla
15:39 Alış Satış %  
Dolar 8,3777 8,3796 % -0,01  
Euro 10,2245 10,2312 % -0,30  
Sterlin 11,8628 11,9223 % 0,05  
Frank 9,2942 9,3502 % -0,07  
Riyal 2,2276 2,2388 % -0,02  
daha fazla
15:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.886 1.886 9,12  
Altın Gr. 507 507 1,54  
Cumhuriyet 3.342 3.392 6,00  
Tam 3.332 3.418 8,53  
Yarım 1.610 1.653 4,13  
Çeyrek 808 827 2,06  
Gümüş.Ons 27,88 27,90 0,14  
Gümüş Gr. 7,50 7,51 0,03  
B. Petrol 66,12 66,12 1,01  
Seans Raporu 15:39
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru