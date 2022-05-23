***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıKobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi23/05/2022Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi23/05/2023Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi23/05/2023AçıklamaŞirketimiz uygulamalarının "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uyum düzeyinin tespiti amacıyla, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'ye yaptırılan çalışma sonucunda Şirketimizin 23.05.2022 - 23.05.2023 dönemine ait Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme notu 8,04 olarak belirlenmiştir. Ana başlıklar halinde derecelendirme çalışmasına bakıldığında Pay sahipleri bölümünden 82,25 Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümünden 87,23 Menfaat sahipleri bölümünden 88,68 ve Yönetim Kurulu bölümünden 70,70 puan alınmıştır.Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin hazırlamış olduğu detaylı rapor Şirketimizin internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulacaktırPay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not82,25 87,23 88,68 70,7 80,42http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031758BIST