***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
23.05.2022 15:52
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
23/05/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
23/05/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
23/05/2023
Açıklama
Şirketimiz uygulamalarının "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uyum düzeyinin tespiti amacıyla, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'ye yaptırılan çalışma sonucunda Şirketimizin 23.05.2022 - 23.05.2023 dönemine ait Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme notu 8,04 olarak belirlenmiştir. Ana başlıklar halinde derecelendirme çalışmasına bakıldığında Pay sahipleri bölümünden 82,25 Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümünden 87,23 Menfaat sahipleri bölümünden 88,68 ve Yönetim Kurulu bölümünden 70,70 puan alınmıştır.
Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin hazırlamış olduğu detaylı rapor Şirketimizin internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulacaktır
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
82,25 87,23 88,68 70,7 80,42
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031758
BIST