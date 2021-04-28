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***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.04.2021 17:04



***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

28.04.2021 tarih ve 17 sayılı yönetim kurulu kararı ile : Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yurtiçinde TL cinsinden, 300.000.000 TL (ÜçyüzmilyonTürk Lirası) tutara kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesine ihracın aşağıda belirlenen kriterler çerçevesinde yapılmasına: belirlenen bu şartlar dahilinde ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu Borsa İstanbul A.Ş. ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931840


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