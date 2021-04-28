***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.04.2021 17:04
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28.04.2021 tarih ve 17 sayılı yönetim kurulu kararı ile : Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yurtiçinde TL cinsinden, 300.000.000 TL (ÜçyüzmilyonTürk Lirası) tutara kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesine ihracın aşağıda belirlenen kriterler çerçevesinde yapılmasına: belirlenen bu şartlar dahilinde ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu Borsa İstanbul A.Ş. ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931840
BIST
17:031.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -7,79
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.380
17:038,2007
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0043
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1552
17:039,9197
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0134
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8553
17:03467,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,29
|Açılış
|: 467,79
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler17:03
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.787.304
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.732.651
|% 9,97
|
|MERIT
|224,00
|1.221.920
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|87.547.589
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.713.317
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.034.547
|% -9,78
|
|PENGD
|3,59
|51.365.284
|% -8,42
|
|EREGL
|19,10
|907.987.863
|% -1,80
|
|KRDMD
|7,09
|703.651.383
|% -0,28
|
|GARAN
|7,12
|632.406.179
|% 0,00
|
|THYAO
|12,05
|566.328.792
|% 1,01
|
|PETKM
|6,46
|550.839.898
|% -0,92
|
|YKBNK
|2,08
|277.865.669
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,09
|703.651.383
|% -0,28
|
|GWIND
|4,84
|463.025.567
|% -7,81
|
|GARAN
|7,12
|632.406.179
|% 0,00
|
|PETKM
|6,46
|550.839.898
|% -0,92
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1954
|8,2007
|% -0,05
|
|Euro
|9,9081
|9,9197
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,3696
|11,4266
|% -0,15
|
|Frank
|8,9378
|8,9916
|% -0,15
|
|Riyal
|2,1818
|2,1928
|% -0,05
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-3,43
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|-0,08
|
|B. Petrol
|66,63
|66,63
|0,76
|
Seans Raporu
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