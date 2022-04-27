***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.04.2022 17:28
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.04.2022 tarih ve 24 sayılı yönetim kurulu kararı ile : Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yurtiçinde TL cinsinden, 525.000.000 TL (BeşyüzyirmibeşmilyonTürkLirası) tutara kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesine ihracın aşağıda belirlenen kriterler çerçevesinde yapılmasına: belirlenen bu şartlar dahilinde ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu Borsa İstanbul A.Ş. ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024344
BIST
17:482.444
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 26,10
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.454
En Düşük
2.399
17:4814,8347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0361
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8399
En Düşük
14,7775
17:4815,6245
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,1221
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,5991
17:48899,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -6,39
|Açılış
|: 899,88
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
908,94
En Düşük
897,20
BIST En Aktif Hisseler17:46
|UFUK
|25,96
|1.514.766
|% 10,00
|
|EPLAS
|19,26
|17.118.581
|% 9,99
|
|ACSEL
|47,42
|55.095.898
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|11.998.669
|% 9,96
|
|MZHLD
|39,78
|7.106.199
|% 9,95
|
|DAGHL
|27,92
|7.488.030
|% -9,99
|
|SILVR
|7,64
|41.575.057
|% -9,91
|
|EUHOL
|2,55
|39.731.928
|% -9,89
|
|ALBRK
|1,30
|84.191.635
|% -9,56
|
|SAFKR
|7,19
|71.248.566
|% -8,17
|
|THYAO
|39,84
|5.168.630.330
|% 1,89
|
|KRDMD
|15,17
|2.760.046.135
|% 3,55
|
|EREGL
|34,08
|2.202.408.386
|% 3,02
|
|SISE
|17,74
|2.115.189.874
|% 0,74
|
|YKBNK
|4,95
|1.609.208.611
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,64
|1.206.974.708
|% 1,54
|
|YKBNK
|4,95
|1.609.208.611
|% 0,20
|
|ODAS
|2,48
|735.503.853
|% 4,64
|
|KRDMD
|15,17
|2.760.046.135
|% 3,55
|
|AKBNK
|9,11
|1.457.258.105
|% 0,89
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8310
|14,8355
|% 0,25
|
|Euro
|15,6118
|15,6208
|% -0,80
|
|Sterlin
|18,5181
|18,6110
|% -0,17
|
|Frank
|15,2349
|15,3266
|% -0,49
|
|Riyal
|3,9427
|3,9624
|% 0,26
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.887
|-18,99
|
|Altın Gr.
|901
|901
|-5,56
|
|Cumhuriyet
|6.003
|6.094
|-42,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-40,79
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-19,73
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,43
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,17
|-0,02
|
|B. Petrol
|103
|103
|-1,16
|