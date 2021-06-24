***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.04.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 300.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 25.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 08.10.2021Vade (Gün Sayısı) 106Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFCGDFE2112Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 24.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 08.10.2021Kayıt Tarihi 07.10.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.10.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz 24/06/2021 tarihinde Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Nitelikli Yatırımcılara, 25.000.000,00-TL nominal değerli, 106 gün vadeli, TRFCGDFE2112 ISIN kodlu Finansman bonosunun satışı gerçekleştirilmiştir. Bononun vade başlangıç tarihi 24/06/2021 olup, itfa tarihi 08/10/2021'dır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943968BIST