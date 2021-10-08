***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.10.2021 12:27
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 08.10.2021 tarihli bono itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.04.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 25.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 106
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFCGDFE2112
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 24.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.10.2021
Kayıt Tarihi 07.10.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.10.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 24/06/2021 tarihinde Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Nitelikli Yatırımcılara, 25.000.000,00-TL nominal değerli, 106 gün vadeli, TRFCGDFE2112 ISIN kodlu Finansman bonosunun bugün (08/10/2021) itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968562
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