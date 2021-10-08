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***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08.10.2021 12:27



***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 08.10.2021 tarihli bono itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.04.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 25.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 106
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFCGDFE2112
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 24.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.10.2021
Kayıt Tarihi 07.10.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.10.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 24/06/2021 tarihinde Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Nitelikli Yatırımcılara, 25.000.000,00-TL nominal değerli, 106 gün vadeli, TRFCGDFE2112 ISIN kodlu Finansman bonosunun bugün (08/10/2021) itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968562


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MAALT 179,30 24.403.096 % 10,00  
PKENT 3.520,00 35.032.577 % 10,00  
DOBUR 31,94 4.783.907 % 9,99  
MERIT 19,16 1.333.134 % 9,99  
IDGYO 2,40 9.182.835 % 9,59  
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15:13 Alış Satış %  
Dolar 8,9098 8,9157 % 0,46  
Euro 10,3054 10,3159 % 0,40  
Sterlin 12,1083 12,1690 % 0,57  
Frank 9,5652 9,6228 % 0,57  
Riyal 2,3694 2,3813 % 0,48  
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15:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.764 1.764 7,89  
Altın Gr. 505 505 4,61  
Cumhuriyet 3.341 3.392 47,00  
Tam 3.326 3.410 8,27  
Yarım 1.608 1.650 4,00  
Çeyrek 806 825 2,00  
Gümüş.Ons 22,54 22,58 -0,05  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 0,03  
B. Petrol 82,41 82,41 0,46  
Seans Raporu 15:13
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