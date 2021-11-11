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***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11.11.2021 16:58
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçere


***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.04.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 26.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 119
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFCGDF32211
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 11.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 26.000.000
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 11/11/2021 tarihinde Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Nitelikli Yatırımcılara, 26.000.000,00-TL nominal değerli, 119 gün vadeli, TRFCGDF32211 ISIN kodlu Finansman bonosunun satışı gerçekleştirilmiştir. Bononun vade başlangıç tarihi 11/11/2021 olup, itfa tarihi 10/03/2022'dır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977051


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OZRDN 8,47 30.966.885 % 10,00  
DOBUR 102,30 18.706.271 % 10,00  
DOAS 41,52 117.804.684 % 9,96  
ATATP 53,00 88.223.028 % 9,96  
OYLUM 8,85 17.019.046 % 9,94  
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17:01 Alış Satış %  
Dolar 9,9173 9,9209 % 0,81  
Euro 11,3857 11,3957 % 0,87  
Sterlin 13,2656 13,3321 % 0,82  
Frank 10,7194 10,7840 % 0,44  
Riyal 2,6375 2,6507 % 0,80  
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17:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.860 1.861 7,84  
Altın Gr. 594 594 8,10  
Cumhuriyet 3.934 3.994 63,00  
Tam 3.915 4.013 60,98  
Yarım 1.892 1.941 29,50  
Çeyrek 949 971 14,74  
Gümüş.Ons 25,08 25,11 0,40  
Gümüş Gr. 8,01 8,02 0,20  
B. Petrol 82,50 82,50 -0,14  
Seans Raporu 17:01
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