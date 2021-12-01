***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
01.12.2021 17:20
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 01.12.2021 tarihli bono itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.04.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 20.500.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 106
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFCGDFA2116
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 17.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.500.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 01.12.2021
Kayıt Tarihi 30.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.12.2021
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 17/08/2021 tarihinde Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Nitelikli Yatırımcılara, 20.500.000,00-TL nominal değerli, 106 gün vadeli, TRFCGDFAS116 ISIN kodlu Finansman bonosunun bugün (01/12/2021)itibariyle vadesi gelmiş olup ödemesi gerçekleştirilmiştir.Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980519
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