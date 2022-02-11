***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.04.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 300.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 27.04.2022Vade (Gün Sayısı) 75Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 24Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFCGDF42210Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 11.02.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 26.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 27.04.2022Kayıt Tarihi 26.04.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.04.2022Döviz Cinsi TRYEk AçıklamalarŞirketimiz 11/02/2022 tarihinde Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Nitelikli Yatırımcılara, 26.000.000,00-TL nominal değerli, 75 gün vadeli, TRFCGDF42210 ISIN kodlu Finansman bonosunun satışı gerçekleştirilmiştir. Bononun vade başlangıç tarihi 11/02/2022 olup, itfa tarihi 27/04/2022'dır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001120BIST