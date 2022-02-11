***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.02.2022 16:58
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.04.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 75
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 24
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFCGDF42210
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 11.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 26.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 27.04.2022
Kayıt Tarihi 26.04.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.04.2022
Döviz Cinsi TRY
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 11/02/2022 tarihinde Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Nitelikli Yatırımcılara, 26.000.000,00-TL nominal değerli, 75 gün vadeli, TRFCGDF42210 ISIN kodlu Finansman bonosunun satışı gerçekleştirilmiştir. Bononun vade başlangıç tarihi 11/02/2022 olup, itfa tarihi 27/04/2022'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001120
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