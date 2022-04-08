***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.04.2022 17:08
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.04.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 23.100.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 70
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 24
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFCGDF62226
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 08.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 23.100.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 17.06.2022
Kayıt Tarihi 16.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.06.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 08/04/2022 tarihinde Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Nitelikli Yatırımcılara, 23.100.000,00-TL nominal değerli, 70 gün vadeli, TRFCGDF62226 ISIN kodlu Finansman bonosunun satışı gerçekleştirilmiştir. Bononun vade başlangıç tarihi 08/04/2022 olup, itfa tarihi 17/06/2022'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018385
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