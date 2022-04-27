***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.04.2022 16:51
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 11.11.2021 tarihli bono itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.04.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 75
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 24
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFCGDF42210
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 11.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 26.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 27.04.2022
Kayıt Tarihi 2ARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. Uzun Vadeli Kredi Notu KR AA - Kısa Vadeli Kredi Notu KR A-1 05.04.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 11/02/2022 tarihinde Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Nitelikli Yatırımcılara, 26.000.000,00-TL nominal değerli, 75 gün vadeli, TRFCGDF42210 ISIN kodlu Finansman bonosunun bugün (27/04/2022) itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024298
BIST