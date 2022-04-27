***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 11.11.2021 tarihli bono itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.04.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 300.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 27.04.2022Vade (Gün Sayısı) 75Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 24Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFCGDF42210Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 11.02.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 26.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 27.04.2022Kayıt Tarihi 2ARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. Uzun Vadeli Kredi Notu KR AA - Kısa Vadeli Kredi Notu KR A-1 05.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz 11/02/2022 tarihinde Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Nitelikli Yatırımcılara, 26.000.000,00-TL nominal değerli, 75 gün vadeli, TRFCGDF42210 ISIN kodlu Finansman bonosunun bugün (27/04/2022) itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024298BIST