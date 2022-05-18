***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.05.2022 16:07
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 18.05.2022 tarihli bono itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.04.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 22.700.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 68
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFCGDF52219
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 11.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 22.700.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi
15:592.393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -2,28
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.412
En Düşük
2.385
15:5915,9802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0781
|Açılış
|: 15,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9830
En Düşük
15,7603
15:5916,8255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0683
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8299
En Düşük
16,5955
15:59929,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,60
|Açılış
|: 929,00
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
934,08
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler15:59
|ORCAY
|21,90
|132.248.756
|% 9,99
|
|ULUSE
|192,00
|42.530.787
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.912.123
|% 9,95
|
|GSRAY
|3,54
|137.190.931
|% 9,94
|
|LIDFA
|6,09
|10.229.391
|% 9,93
|
|LKMNH
|17,00
|13.447.801
|% -8,01
|
|SERVE
|24,60
|473.793
|% -7,17
|
|EPLAS
|15,98
|25.119.371
|% -6,22
|
|OZRDN
|10,48
|3.516.741
|% -5,50
|
|SMRTG
|23,62
|123.071.737
|% -5,29
|
|THYAO
|42,20
|3.638.215.721
|% 0,29
|
|SISE
|19,96
|1.728.965.163
|% 0,25
|
|GARAN
|15,00
|1.442.732.409
|% 0,20
|
|YKBNK
|4,33
|1.129.470.357
|% 1,64
|
|AKBNK
|8,01
|1.035.893.087
|% 2,04
|
|YKBNK
|4,33
|1.129.470.357
|% 1,64
|
|EKGYO
|2,63
|551.544.054
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,18
|156.487.847
|% 0,85
|
|AKBNK
|8,01
|1.035.893.087
|% 2,04
|
|GARAN
|15,00
|1.442.732.409
|% 0,20
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9579
|15,9802
|% 0,49
|
|Euro
|16,7964
|16,8255
|% 0,41
|
|Sterlin
|19,7471
|19,8461
|% -0,34
|
|Frank
|15,9373
|16,0334
|% -0,04
|
|Riyal
|4,2390
|4,2603
|% 0,26
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|-0,71
|
|Altın Gr.
|930
|930
|1,49
|
|Cumhuriyet
|6.210
|6.304
|46,00
|
|Tam
|6.178
|6.334
|41,87
|
|Yarım
|2.986
|3.064
|20,25
|
|Çeyrek
|1.498
|1.532
|10,13
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,67
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|0,01
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,53
|
Seans Raporu
15:59
daha fazla
-
16:14ULUUN
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 13.40 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 074, 933 adet işlem
-
16:13SERVE
Yüzde -7.17 oranında düşüşle 24.60 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 995 adet işlem
-
16:12EPLAS
Yüzde -6.28 oranında düşüşle 15.97 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 541, 552 adet işlem
-
16:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 9 kaybederek (% -0.03 ) 2, 651
-
16:11XU100
Endeks 2, 392 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 13 altında . İşlem hacmi 23, 170.00 milyon TL de