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***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.06.2022 16:53
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçere


***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 03.06.2022 tarihli finansman bono itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.04.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 16.600.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 93
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFCGDF62218
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 02.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 16.600.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 03.06.2022
Kayıt Tarihi 02.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.06.2022
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. Uzun Vadeli Kredi Notu KR AA - Kısa Vadeli Kredi Notu KR A-1 05.04.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 02/03/2022 tarihinde Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Nitelikli Yatırımcılara, 16.600.000,00-TL nominal değerli, 93 gün vadeli, TRFCGDF62218 ISIN kodlu Finansman bonosunun bugün (03/06/2022) itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034580


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TETMT 233,20 17.484.203 % 10,00  
HEDEF 6,93 86.547.963 % 10,00  
ALMAD 3,19 4.762.120 % 10,00  
YGGYO 26,68 9.879.472 % 9,98  
UFUK 41,26 808.096 % 9,97  
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Cumhuriyet 6.579 6.678 14,00  
Tam 6.555 6.720 19,90  
Yarım 3.168 3.251 9,62  
Çeyrek 1.589 1.625 4,81  
Gümüş.Ons 21,86 21,89 -0,43  
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B. Petrol 120 120 2,25  
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