***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.08.2022 16:14
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.04.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
14:143.143
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 83,10
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.144
En Düşük
3.075
14:1418,1628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0211
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1768
En Düşük
18,1333
14:1418,1665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0747
|Açılış
|: 18,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
14:141.030,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 9,00
|Açılış
|: 1.030,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.031,38
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler14:12
|HALKB
|6,49
|1.504.742.581
|% 10,00
|
|VAKBN
|5,50
|582.770.809
|% 10,00
|
|QNBFB
|46,44
|1.047.080
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,20
|493.574
|% 10,00
|
|HKTM
|19,48
|3.468.765
|% 9,99
|
|SNPAM
|11,70
|709.753
|% -10,00
|
|COSMO
|29,28
|2.449.331
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,94
|355.192.942
|% -6,60
|
|UZERB
|40,22
|651.362
|% -6,47
|
|CANTE
|89,25
|14.655.849
|% -4,75
|
|ISCTR
|7,86
|5.295.197.264
|% 4,38
|
|THYAO
|70,00
|4.878.358.226
|% 1,97
|
|YKBNK
|6,43
|3.028.518.986
|% 6,46
|
|AKBNK
|11,67
|2.745.352.794
|% 5,42
|
|GARAN
|25,10
|2.043.608.523
|% 7,17
|
|ISCTR
|7,86
|5.295.197.264
|% 4,38
|
|YKBNK
|6,43
|3.028.518.986
|% 6,46
|
|EKGYO
|3,87
|1.680.692.709
|% 1,84
|
|AKBNK
|11,67
|2.745.352.794
|% 5,42
|
|HALKB
|6,49
|1.504.742.581
|% 10,00
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1605
|18,1662
|% 0,14
|
|Euro
|18,1547
|18,1706
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,4344
|21,5419
|% 0,50
|
|Frank
|18,7816
|18,8947
|% 0,49
|
|Riyal
|4,8186
|4,8428
|% 0,14
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|11,59
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|7,80
|
|Cumhuriyet
|6.858
|6.961
|62,00
|
|Tam
|6.893
|6.942
|27,00
|
|Yarım
|3.359
|3.394
|13,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.696
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,34
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,28
|0,12
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,05
|
Seans Raporu
14:12
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14:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, TCELL, GARAN
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14:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 78, 09 artarak (% 2.88 ) 2, 793
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14:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UTPYA, KLNMA, VAKBN, BRMEN, TLMAN, DOGUB, HKTM, HALKB, QNBFB
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14:27
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SNPAM, COSMO
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