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***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.08.2022 16:14
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçere


***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Diğer

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.04.2022

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BIST USD EURO ALTIN
14:143.143
Değişim :  2,72% |  83,10
Açılış :  3.076  
Önceki Kapanış :  3.060  
En Yüksek
3.144 En Düşük
3.075
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:12
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HALKB 6,49 1.504.742.581 % 10,00  
VAKBN 5,50 582.770.809 % 10,00  
QNBFB 46,44 1.047.080 % 10,00  
BRMEN 2,20 493.574 % 10,00  
HKTM 19,48 3.468.765 % 9,99  
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14:12 Alış Satış %  
Dolar 18,1605 18,1662 % 0,14  
Euro 18,1547 18,1706 % 0,44  
Sterlin 21,4344 21,5419 % 0,50  
Frank 18,7816 18,8947 % 0,49  
Riyal 4,8186 4,8428 % 0,14  
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14:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.763 1.763 11,59  
Altın Gr. 1.029 1.029 7,80  
Cumhuriyet 6.858 6.961 62,00  
Tam 6.893 6.942 27,00  
Yarım 3.359 3.394 13,00  
Çeyrek 1.685 1.696 6,00  
Gümüş.Ons 19,32 19,34 0,22  
Gümüş Gr. 11,26 11,28 0,12  
B. Petrol 101 101 0,05  
Seans Raporu 14:12
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